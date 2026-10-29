Ζιακόπουλος: Έρχεται νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και κρύο – Πότε θα χτυπήσει

Ποδαρικό με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πτώση του υδραργύρου κάνει ο Νοέμβριος

Ανθή Κουρεντζή

Ζιακόπουλος: Έρχεται νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και κρύο – Πότε θα χτυπήσει
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες λόγω νέου βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία.
  • Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου τα καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν, με κατά τόπους έντονες βροχές, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.
  • Το βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει ανέμους ανατολικούς-νοτιοανατολικούς 4-6 μποφόρ την Κυριακή και νότιους-νοτιοδυτικούς 5-7 μποφόρ τη Δευτέρα, που θα στραφούν σε βόρειους στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
  • Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της χώρας.
  • Τις προηγούμενες ημέρες (Παρασκευή και Σάββατο) τα φαινόμενα θα είναι σχετικά ήπια, με τοπικές βροχές και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.
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Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων.

Αν και η Παρασκευή (30/10) και το Σάββατο (31/10) θα κυλήσουν με σχετικά ήπια φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές, από την Κυριακή (1/11) αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα κινηθεί προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, η επιδείνωση θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα (2/11), με τον μετεωρολόγο να προβλέπει κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερους ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, δύο αβαθή βαρομετρικά χαμηλά, με κέντρα στη Νότια Αδριατική και την Τυρρηνική Θάλασσα, θα κινηθούν την ανατολικά, επηρεάζοντας το σκηνικό του καιρού της χώρας μας. Τα συστήματα αυτά θα προκαλέσουν τοπικές βροχές την Παρασκευή, οι οποίες, κατά κανόνα, θα είναι ασθενείς και μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, τις πρωινές ώρες αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες στο Ιόνιο και σε ηπειρωτικές περιοχές.

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά το Σάββατο

Το Σάββατο, οι βροχές θα επηρεάσουν το Ιόνιο και το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, με εξαίρεση τις βορειοανατολικές περιοχές. Στα δυτικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ λίγες βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει επιδείνωση την Κυριακή

Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού αναμένεται την Κυριακή, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από την Ιταλία προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, το σύστημα θα προκαλέσει αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς – νοτιοανατολικούς, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Η Κυριακή σηματοδοτεί έτσι την έναρξη ενός πιο άστατου διαστήματος, με τα φαινόμενα να αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και έκταση

Κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Ακόμη πιο άστατος αναμένεται ο καιρός τη Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλώνονται κατά περιόδους. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει στην πρόγνωσή του συγκεκριμένες περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι – νοτιοδυτικοί, με ένταση 5 έως 7 μποφόρ. Σταδιακά, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας θα στραφούν σε βόρειους, με ένταση έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το διήμερο Κυριακής 1 και Δευτέρας 2 Νοεμβρίου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

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