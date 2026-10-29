Οι εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Πήλιο και Σύμη έκαναν τον γύρο του κόσμου

Snapshot Το BBC κάλυψε τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους στην ανατολική Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου, εστιάζοντας στη Σύμη και το Νότιο Πήλιο.

Στη Σύμη, οι δρόμοι πλημμύρισαν με λασπόνερα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ανάγκη για καταφύγιο των κατοίκων.

Στο Νότιο Πήλιο, οι περιοχές Πλατανιάς, Μηλίνα και Χόρτος επλήγησαν από πλημμύρες που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε κατοικημένες ζώνες.

Στον Πλατανιά ενεργοποιήθηκε το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από ισόγεια και υπόγεια προς ασφαλέστερους ορόφους.

Οι δρόμοι στη Μηλίνα και το Χόρτο μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις λόγω λασπόνερων και φερτών υλικών. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του κόσμου έκαναν οι εικόνες από την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με το BBC να αναφέρεται στις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Σύμη και το Νότιο Πήλιο.

Το βρετανικό δίκτυο, σε ανάρτησή του, περιέγραψε τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχές και οι άνεμοι στην ανατολική Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Σύμη, όπου οι δρόμοι καλύφθηκαν από λασπόνερα, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και οι κάτοικοι να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή σημεία.

«Ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατοί άνεμοι έπληξαν την ανατολική Ελλάδα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμύρες στην ηπειρωτική χώρα και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά το BBC.

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Εκτός από τη Σύμη, το BBC αναφέρθηκε και στις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Νότιο Πήλιο, κάνοντας ειδική μνεία στον Πλατανιά, τη Μηλίνα και το Χόρτο.

Οι τρεις περιοχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον Πλατανιά, όπου οι Αρχές ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από ισόγεια και υπόγεια και να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους για την ασφάλειά τους.

Στη Μηλίνα και το Χόρτο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με τα λασπόνερα να παρασύρουν φερτά υλικά και να δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις.

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