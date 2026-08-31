Σύμη: «Συναγερμός» για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο αλλοδαπούς ανατολικά του νησιού

Ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος, με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύμης, λόγω μηχανικής βλάβης, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης, συνοδεία πλωτού λιμενικού σκάφους.

Στην περιοχή επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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