Τραυματίστηκε τουρίστρια σε σκάφος στους Οθωνούς - Μεταφέρεται στην Κέρκυρα

Η τραυματίας μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή Ημερολιά της Κέρκυρας, όπου αναμένεται να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Τραυματισμός μιας 30χρονης αλλοδαπής επιβάτιδας σκάφους με ιταλική σημαία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Οθωνών .

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