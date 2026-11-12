56 παιδιά είναι...παρκαρισμένα στο νοσοκομείο Παίδων και δεν ντρεπόμαστε!

Ούτε ένα, ούτε δύο… 56 παιδιά είναι εγκαταλελειμμένα στο νοσοκομείο Παίδων, επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

56 ψυχές που είδαν το σκληρό πρόσωπο της ζωής πριν καν καταλάβουν τη ζωή. Που γίνονται μπαλάκια ανάμεσα σε εισαγγελείς, δικαστές, κρατητήρια και νοσοκομεία. Που ζουν περιμένοντας ποιος ξέρει τι και ποιον.

Παιδιά που κάποια στιγμή θα γίνουν… αόρατα στις αρχές, στο κράτος και σε όλους εμάς που μετά θα τα δικάσουμε ξανά για όσα πιθανόν να κάνουν, υποκρινόμενοι ότι εμείς κάναμε τα πάντα σωστά απέναντι τους. Δεν τα κάναμε. Το 56 δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι παιδιά. Ψυχές. Άνθρωποι.

Κι αν απλά το θεωρήσεις στατιστικό, θα είναι πάλι λόγος για να μην ξεφύγεις από την πραγματικότητα που εσύ έφτιαξες ή τουλάχιστον ανέχεσαι για αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτό το «56» είναι ρεκόρ ντροπής για τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά δεν είναι άρρωστα για να ζουν μέσα στο νοσοκομείο. Δεν χρίζουν νοσηλείας. Αγάπη χρειάζονται, φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη για να γειάνουν οι πληγές τους. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αλλά δεν είναι οι κατάλληλοι για αυτά τα παιδιά.

Το ότι είναι άνθρωποι τους τιμά, το ότι δεν είναι οι κατάλληλοι δεν τιμά το κράτος. Ούτε όλους εμάς που το ανεχόμαστε… Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ φώναξε την ντροπιαστική πραγματικότητα. Άκουσε κανείς; Θα αντιδράσει κάποιος; Δύσκολο…

Η κατάσταση δεν θα αλλάξει με ευχές και προσευχές. Κι αυτά τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί περιμένοντας απλά «αύριο» να τα δικάσουν ξανά όλοι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως σήμερα! Που κάνουν ότι δεν τα βλέπουν…

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