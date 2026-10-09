Γκράβα: Κλειστά τα σχολεία μέχρι νεωτέρας λόγω της οσμής αερίου - Με τηλεκπαίδευση οι μαθητές

Snapshot Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον λέβητα, το δίκτυο φυσικού αερίου και τις εγκαταστάσεις, με αποτελέσματα αναμενόμενα έως την Κυριακή.

Στις 2 Οκτωβρίου αναφέρθηκε η οσμή αερίου και απομακρύνθηκαν προληπτικά μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ γονείς αναφέρουν ότι η οσμή υπήρχε από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση για το κλείσιμο πάρθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις και διαφωνίες για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Η επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία θα γίνει μόνο μετά από σαφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Snapshot powered by AI

Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας τίθεται το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική διερεύνηση και να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς, τα μαθήματα όλων των σχολικών μονάδων του συγκροτήματος θα γίνονται εξ αποστάσεως, με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, έπειτα από συζήτηση που συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις. Προτεραιότητα, όπως επισημάνθηκε, είναι η προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων, μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Το περιστατικό που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όταν αναφέρθηκε έντονη οσμή αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι μαθητές, καθώς και περίπου 400 εκπαιδευτικοί. Ο πρώτος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δεν έδειξε διαρροή φυσικού αερίου.

Ωστόσο, το ζήτημα εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν γονείς, η οσμή είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου.

Μετά τα συγκεκριμένα δεδομένα, η τεχνική διερεύνηση επικεντρώνεται στον λέβητα, στο δίκτυο φυσικού αερίου και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή αιτία του προβλήματος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται έως την Κυριακή, ενώ η ενημέρωση για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες θα γίνει αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και τυχόν εργασίες που θα κριθούν αναγκαίες.

Εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους χειρισμούς της υπόθεσης

Η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, όπου εκφράστηκαν διαφωνίες για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η διερεύνηση του περιστατικού.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης, άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή, θέτοντας ερωτήματα για την πορεία των ελέγχων. Όπως ανέφερε, ενώ στις 5 Οκτωβρίου είχε γίνει γνωστό ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει, κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε ως ημερομηνία έναρξης η 9η Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ζήτησε να μην επιστρέψουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στις σχολικές εγκαταστάσεις προτού υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά τους. Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, έθεσε ζήτημα ευθυνών για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή προχώρησε στην απόφαση για προσωρινό κλείσιμο του συγκροτήματος, με την επαναλειτουργία του να εξαρτάται από τα ευρήματα της τεχνικής διερεύνησης.

Με εξ αποστάσεως διδασκαλία συνεχίζεται η σχολική δραστηριότητα

Παρά την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας, η εκπαιδευτική διαδικασία στις σχολικές μονάδες της Γκράβας θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε σχολείου και τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Παιδείας.

Το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αναμένουν πλέον τα τεχνικά πορίσματα, τα οποία θα καθορίσουν πότε θα μπορέσουν οι μαθητές να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.

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