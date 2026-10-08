Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος - Η δήλωση του Χάρη Δούκα

Snapshot Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε ολοκλήρωση ελέγχων από αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ.

Τα πορίσματα των ελέγχων αναμένονται έως την Κυριακή.

Η αναστολή αποφασίστηκε με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των παιδιών. Snapshot powered by AI

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας καλεί «τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε»

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Η απόφαση του δημάρχου Αθηναίων έρχεται έπειτα από τις νέες καταγγελίες για έντονη οσμή αερίου. Μέσα στην εβδομάδα, μαθητές και καθηγητές αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις.

Η παροχή αερίου έχει διακοπεί από την Παρασκευή και γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες εταιρείες σε όλη την εγκατάσταση, είχε αναφέρει στο Newsbomb.gr ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.

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