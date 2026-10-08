Μπακογιάννης για Γκράβα: Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του

Σφοδρή επίθεση στο δήμαρχο Αθηναίων για την αναστολή λειτουργίας της Γκράβας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μπακογιάννης για Γκράβα: Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του
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  • Ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.
  • Η Δημοτική Αρχή δηλώνει αναρμόδια για τη συντήρηση και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, αναζητώντας ευθύνες σε άλλους φορείς.
  • Περίπου 5.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται χωρίς σαφή ενημέρωση και εγγυήσεις ασφάλειας.
  • Υπήρχαν αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με την έναρξη των ελέγχων, που τελικά ξεκίνησαν μετά την απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων.
  • Ο Μπακογιάννης ζητά από τον δήμαρχο να αναλάβει τις ευθύνες του και να παρέχει υπεύθυνες εγγυήσεις πριν την επαναλειτουργία των σχολείων.
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Σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο Κώστας Μπακογιάννης με φόντο την απόφαση να μη λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

«Τη μπάλα στην εξέδρα για ακόμη μία φορά πετάει ο κ. Δούκας, με τη Δημοτική Αρχή, εδώ και σχεδόν έναν μήνα (από τις 16 Σεπτεμβρίου), να μην έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει, το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης και συνεχίζει:

«Με την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων να ανήκει ξεκάθαρα στον εκάστοτε Δήμο, ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει αναρμόδιος και αναζητά ευθύνες, ανάλογα με την ημέρα, την ώρα και την περίσταση, στο Υπουργείο, στον εργολάβο, σε «φορείς» και «συλλόγους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο ίδιος ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο».

«5.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στον αέρα, χωρίς έναν υπεύθυνο συνομιλητή που να μπορεί να τους παρέχει πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα και, κυρίως, χωρίς να τους παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών», τονίζει και προσθέτει:

«Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή εγκλωβισμένη στην ανευθυνότητά της, στις 5 Οκτωβρίου δήλωνε δημοσίως ότι οι έλεγχοι είχαν ήδη ξεκινήσει, ενώ σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πρόκειται να ξεκινήσουν μόλις αύριο, 9 Οκτωβρίου. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα παρείχε διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, τα οποία παρέμεναν ανοιχτά και μάλιστα οι μαθητές έπαιρναν και απουσίες».

«Και αφού στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του θέματος, αποδέχθηκε τελικά τις εισηγήσεις των παρατάξεων και των συλλόγων γονέων για αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Καμία επιστροφή στις τάξεις, χωρίς υπεύθυνες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών» σημειώνει εν συνεχεία και καταλήγει:

«Ο κ. Δούκας οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες στα εύκολα και να εξαφανίζεται στα δύσκολα, μεταθέτοντας ευθύνες. Δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι ζήτημα ευθύνης. Και αυτή την ευθύνη, δεν μπορεί να συνεχίσει να την αποφεύγει».

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