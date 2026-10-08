Γκράβα: Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία από την Παρασκευή

Snapshot Από τις 9 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας θα λειτουργούν τηλεκπαίδευση μέσω Webex τεχνικού ελέγχου στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου.

Η τηλεκπαίδευση θα ακολουθεί το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας μέχρι την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων.

Οι διευθυντές των σχολείων οφείλουν να ενημερώσουν γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικούς και να οργανώσουν το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης.

Η επαναφορά στη δια ζώσης διδασκαλία θα γίνει μετά από νέα επίσημη ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Snapshot powered by AI

Σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης περνούν όλες οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας από την Παρασκευή 09-10-2026, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας Webex, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας.

Έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με την απόφαση της ΠΔΕ Αττικής, οι διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα τους γονείς, τους κηδεμόνες, τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό, οργανώνοντας τον καταρτισμό του προγράμματος τηλεκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και να εκδοθεί νεότερη απόφαση για την ασφαλή επιστροφή στις τάξεις. Την ίδια ώρα, το έγγραφο κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, ενώ απεστάλη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, καθώς και στους δημάρχους Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και Γαλατσίου, Γεώργιο Μαρκόπουλο.

Το θεσμικό πλαίσιο της απόφασης

Η εντολή βασίζεται στις διατάξεις του Ν.1566/1985 και του Ν.4823/2021, λαμβάνοντας υπόψη την υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) σχετικά με τα καθήκοντα των στελεχών εκπαίδευσης. Στηρίζεται επίσης στην από 20-01-2026 ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την τηλεκπαίδευση σε σχολεία που αναστέλλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία, η γραμματεία της ΠΔΕ Αττικής εδρεύει στην οδό Ξενίας 24 (Τ.Κ. 115 28, Αθήνα), με τηλέφωνο επικοινωνίας το 214 4068 404 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@attik.pde.sch.gr. Η επαναφορά των μαθητών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα καθοριστεί με νεότερη επίσημη ανακοίνωση.

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