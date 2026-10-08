Γκράβα: Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία από την Παρασκευή

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής αποφάσισε την εξ αποστάσεως διδασκαλία στη Γκράβα από τις 9 Οκτωβρίου για τεχνικό έλεγχο στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γκράβα: Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία από την Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 9 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας θα λειτουργούν τηλεκπαίδευση μέσω Webex τεχνικού ελέγχου στο δίκτυο φυσικού αερίου.
  • Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου.
  • Η τηλεκπαίδευση θα ακολουθεί το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας μέχρι την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων.
  • Οι διευθυντές των σχολείων οφείλουν να ενημερώσουν γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικούς και να οργανώσουν το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης.
  • Η επαναφορά στη δια ζώσης διδασκαλία θα γίνει μετά από νέα επίσημη ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.
Snapshot powered by AI

Σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης περνούν όλες οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας από την Παρασκευή 09-10-2026, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας Webex, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας.

Έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με την απόφαση της ΠΔΕ Αττικής, οι διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα τους γονείς, τους κηδεμόνες, τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό, οργανώνοντας τον καταρτισμό του προγράμματος τηλεκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και να εκδοθεί νεότερη απόφαση για την ασφαλή επιστροφή στις τάξεις. Την ίδια ώρα, το έγγραφο κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, ενώ απεστάλη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, καθώς και στους δημάρχους Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και Γαλατσίου, Γεώργιο Μαρκόπουλο.

Το θεσμικό πλαίσιο της απόφασης

Η εντολή βασίζεται στις διατάξεις του Ν.1566/1985 και του Ν.4823/2021, λαμβάνοντας υπόψη την υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) σχετικά με τα καθήκοντα των στελεχών εκπαίδευσης. Στηρίζεται επίσης στην από 20-01-2026 ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την τηλεκπαίδευση σε σχολεία που αναστέλλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία, η γραμματεία της ΠΔΕ Αττικής εδρεύει στην οδό Ξενίας 24 (Τ.Κ. 115 28, Αθήνα), με τηλέφωνο επικοινωνίας το 214 4068 404 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@attik.pde.sch.gr. Η επαναφορά των μαθητών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα καθοριστεί με νεότερη επίσημη ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:04ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι καταγγελίες εργαζομένων για το κύκλωμα - «Μας κρατούσε λεφτά να μην μπορούμε να φύγουμε»

21:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακόμη ένα πλήγμα της ΑΑΔΕ στην αλυσίδα λαθρεμπορίας: Κατασχέθηκαν από επιχείρηση λαθραίο αλκοόλ, βυτιοφόρα, καύσιμα, φορτηγά

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

20:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού: Συμπληρωματική πληρωμή σε σχεδόν 50.000 δικαιούχους την Παρασκευή

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα στον μηρό - «Είσαι αριστερός;»

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για Αλέξη Τσίπρα: «Τα θέματα άμυνας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Nότια Αφρική: Άγρια επεισόδια και επιθέσεις σε καταστήματα μεταναστών σε Ντέρμπαν και Σοβέτο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Αεροπλάνο της Saudia καταστράφηκε ολοσχερώς στο αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από επίθεση των Χούθι

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Επικές σκηνές στο αεροδρόμιο - Επιβάτης έκλεψε ρυμουλκό αεροσκαφών και το έριξε σε όχημα

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Αλιείς: Κρίσιμη συνεδρίαση για το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν για το κύκλωμα του Καμπούρη που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Τι υποστήριξαν

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Είναι επικίνδυνο να φάτε ένα αυγό που επιπλέει; Τι δείχνει και τι όχι το τεστ του νερού

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Από πνευμονία και όχι εργαστηριακή πανώλη πέθανε η ερευνήτρια στη Σιβηρία

19:49ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρω την αλήθεια»: Οργισμένη η μητέρα της νεκρής ερευνήτριας που προκάλεσε θρίλερ με επιδημία πανώλης

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία τα σχολεία της Γκράβας από την Παρασκευή μετά την αναστολή λειτουργίας που ανακοίνωσε ο Δούκας

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης για Γκράβα: Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ζήτησα συγγνώμη» ξεκαθαρίζει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που καταγγέλθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ηθικά έκπτωτο όποιο κόμμα πάρει τους ανεξάρτητους βουλευτές μετά την Τετάρτη - Έντονη αντίδραση για τη στάση Τσίπρα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αδίστακτος: Πήγε με λουλούδια στην πρώην και την έριξε με το μωρό στην αγκαλιά από τον 15ο - Αρνήθηκε την επανασύνδεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα στον μηρό - «Είσαι αριστερός;»

17:54LIFESTYLE

Δικηγόρος Καρβέλα: Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα και ως δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει την εκμετάλλευση των έργων του από την Άννα Βίσση

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αδίστακτος: Πήγε με λουλούδια στην πρώην και την έριξε με το μωρό στην αγκαλιά από τον 15ο - Αρνήθηκε την επανασύνδεση

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Αεροπλάνο της Saudia καταστράφηκε ολοσχερώς στο αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από επίθεση των Χούθι

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία τα σχολεία της Γκράβας από την Παρασκευή μετά την αναστολή λειτουργίας που ανακοίνωσε ο Δούκας

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

19:49ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρω την αλήθεια»: Οργισμένη η μητέρα της νεκρής ερευνήτριας που προκάλεσε θρίλερ με επιδημία πανώλης

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη περιπέτεια για 53χρονη στη Θεσσαλονίκη: Υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε γλουτούς και γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν για το κύκλωμα του Καμπούρη που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Τι υποστήριξαν

13:52LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά στον φυσικό αυτουργό

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνταξιούχος έχασε το εφάπαξ σε κομπίνα με κρυπτονομίσματα

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ