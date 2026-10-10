Γκράβα: Αποχετεύσεις ή σιφώνια μπορεί να μεταφέρουν την οσμή αερίου, εξηγεί ο καθηγητής Σαρηγιάννης

Snapshot Η οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας οδήγησε στην αναστολή των μαθημάτων για περίπου 4.000 μαθητές και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο καθηγητής Σαρηγιάννης υποστηρίζει ότι η οσμή μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από το δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά και από φρεάτια αποχέτευσης ή σιφώνια.

Η παραμονή της οσμής μετά τη διακοπή του δικτύου αερίου υποδηλώνει πιθανή πηγή εκτός του δικτύου φυσικού αερίου.

Ζητούνται πρόσθετοι έλεγχοι με φορητά όργανα για διάφορα αέρια και διερεύνηση πιθανών διαρροών από υπόγειες ή γειτονικές εγκαταστάσεις.

Τονίζεται η ανάγκη ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων ανίχνευσης διαρροών πριν από την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος και η τήρηση προγραμμάτων συντήρησης στις οικίες. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπου η έντονη οσμή αερίου έχει προκαλέσει την αναστολή των δια ζώσης μαθημάτων για περίπου 4.000 μαθητές.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μίλησε στο ΕΡΤnews για την υπόθεση, την οποία χαρακτήρισε «σύνθετη και δύσκολη». Ο καθηγητής ανέφερε ότι οι έλεγχοι πρέπει να επικεντρωθούν τόσο στο δίκτυο φυσικού αερίου όσο και σε άλλες πιθανές πηγές, καθώς υπάρχει πιθανότητα η οσμή να προέρχεται από τα φρεάτια αποχέτευσης ή από τα σιφώνια.

Ο κ. Σαρηγιάννης επισήμανε ότι το γεγονός πως η οσμή παρέμεινε ακόμη και μετά τη διακοπή του δικτύου αερίου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της έρευνας. «Όταν έκλεισε το δίκτυο συνεχίστηκε να υπάρχει οσμή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανόν να υπάρχει μια πηγή έξω από το δίκτυο», σημείωσε.

Τα πιθανά σενάρια

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο διαρροών υγραερίου ή χημικών διαλυτών από γειτονικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι το γεγονός πως η έντονη οσμή εντοπίζεται κυρίως εντός του σχολικού συγκροτήματος και όχι στη γύρω περιοχή στρέφει την έρευνα και προς άλλες κατευθύνσεις.

«Στο κομμάτι των αποχετεύσεων, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στη ροή της αποχέτευσης κάτω από το συγκρότημα και αυτό να δίνει την οσμή τοπικά», εξήγησε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιθανά σενάρια που πρέπει να διερευνηθούν στο πλαίσιο της επιστημονικής διαδικασίας αποκλεισμού όλων των ενδεχομένων.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, τονίζοντας πως «το να παραμείνει κλειστό το συγκρότημα μέχρι να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για το τι έχει συμβεί είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι με φορητά όργανα μέτρησης για μεθάνιο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα και πτητικές οργανικές ενώσεις, καθώς και διερεύνηση ενδεχόμενων διαρροών από υπόγειες εγκαταστάσεις ή γειτονικές βιοτεχνικές δραστηριότητες.

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Έλεγχος και συντήρηση στις εγκαταστάσεις

Αναφερόμενος στα συστήματα ασφαλείας, ο κ. Σαρηγιάννης εξήγησε ότι στα κτήρια με φυσικό αέριο υπάρχει σύστημα ανίχνευσης διαρροών και πίνακας συναγερμού, επισημαίνοντας την ανάγκη να ελεγχθούν και να βαθμονομηθούν πλήρως πριν από την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα προγράμματα ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στις κατοικίες τους, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη και η τακτική επιθεώρηση αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα ασφάλειας.

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