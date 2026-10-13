Οργή Δούκα για ΤΕΕ: Ζητήσαμε εδώ και μία εβδομάδα έλεγχο για τη Γκράβα και ακόμα περιμένουμε

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατήγγειλε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για καθυστέρηση στην πιστοποίηση των ελέγχων στη Γκράβα.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από το ΤΕΕ έλεγχο για το σχολικό συγκρότημα μετά από αναφορές για οσμή αερίου.

Παρά το αίτημα πριν από μία εβδομάδα, το ΤΕΕ δεν έχει ολοκληρώσει ή πιστοποιήσει τους ελέγχους.

Ο κ. Δούκας εξέφρασε την απογοήτευσή του μέσω ανάρτησης στο X, σημειώνοντας ότι η απάντηση από το ΤΕΕ ήταν ασαφής και καθυστερημένη. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή την καθυστέρηση της πιστοποίησης των ελέγχων που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, έπειτα από τις αναφορές για οσμή αερίου.

«Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Δούκας.

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