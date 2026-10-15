Μπακογιάννης κατά Δούκα για την Πλατεία Θεάτρου: «Πράσινα λόγια, μαύρη άσφαλτος»

Snapshot Ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί τη σημερινή δημοτική αρχή ότι εγκατέλειψε τον αρχικό σχεδιασμό ανάπλασης της Πλατείας Θεάτρου υπέρ ασφαλτόστρωσης.

Ο αρχικός σχεδιασμός του 2021 προέβλεπε δημιουργία «κρυμμένου κήπου» με περισσότερο πράσινο, νερό και φυσικά υλικά.

Η δημοτική αρχή φέρεται να πάγωσε το έργο για τρία χρόνια και επικαλείται αρχαιολογικά ευρήματα για την αλλαγή των παρεμβάσεων.

Ο Μπακογιάννης ζητά τη δημοσιοποίηση της μελέτης που εφαρμόζεται, των εγκρίσεων των αλλαγών και των στοιχείων για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Επισημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν. Snapshot powered by AI

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με βίντεο που αντιπαραβάλλει εικόνες της σημερινής κατάστασης της πλατείας με τα σχέδια της ανάπλασης, ο Κώστας Μπακογιάννης εξαπολύει επίθεση στον Χάρη Δούκα, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού.

«Πλατεία Θεάτρου: Πράσινα λόγια, μαύρη άσφαλτος», αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο της ανάρτησής του, υποστηρίζοντας ότι η ανάπλαση, η οποία είχε σχεδιαστεί επί της δικής του δημαρχίας, έχει αλλάξει σημαντικά. Όπως επισημαίνει, το 2021 είχε δρομολογηθεί ένας διαφορετικός σχεδιασμός, με στόχο τη δημιουργία ενός «κρυμμένου κήπου» στην καρδιά της Αθήνας, με περισσότερο πράσινο, νερό και φυσικά υλικά.

«Η σημερινή δημοτική αρχή πάγωσε το έργο για τρία χρόνια και τώρα, με πρόσχημα τα αρχαιολογικά ευρήματα, παραδίδει μόνο άσφαλτο!», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης και προσθέτει: «Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν», τονίζει.

Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση παρουσιάζει εικόνες της Πλατείας Θεάτρου σε αντιπαραβολή με την αρχιτεκτονική απεικόνιση της σχεδιαζόμενης ανάπλασης, επιχειρώντας να αναδείξει τις διαφορές ανάμεσα στον αρχικό σχεδιασμό και τις σημερινές παρεμβάσεις.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

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Από τον «κρυμμένο κήπο» στην… ασφαλτόστρωση. Αυτή είναι η εξέλιξη της ανάπλασης στην Πλατεία Θεάτρου επί δημαρχίας Δούκα.

Το 2021 δρομολογήσαμε έναν διαφορετικό σχεδιασμό: περισσότερο πράσινο, νερό και φυσικά υλικά. Η σημερινή δημοτική αρχή πάγωσε το έργο για τρία χρόνια και τώρα, με πρόσχημα τα αρχαιολογικά ευρήματα, παραδίδει μόνο άσφαλτο!

Ζητάμε να δοθούν στη δημοσιότητα η μελέτη που εφαρμόζεται, οι εγκρίσεις των αλλαγών και τα στοιχεία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν.

Η Αθήνα δεν αντέχει άλλη ανικανότητα.

https://www.instagram.com/p/DegQKjXuSse/

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