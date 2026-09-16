Ζάκυνθος: Πυρκαγιά στην περιοχή Ξύγκια - Επιχειρούν 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια της Ζακύνθου.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα.

Έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν στην επιχείρηση. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια της Ζακύνθου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

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