Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε συρμό του ηλεκτρικού

Snapshot Συνελήφθη 20χρονος στην Κηφισιά που παρίστανε τον αστυνομικό σε συρμό του ηλεκτρικού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση Αρχής και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενος σουγιάς, πλαστική θήκη όπλου, θήκη γεμιστήρα και ασύρματος.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ κατά την αστυνόμευση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Έναν 20χρονο, που παρίστανε τον αστυνομικό σε συρμό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά, συνέλαβαν, τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο στον σταθμό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προσποιούνταν τον αστυνομικό, φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, πλαστική θήκη όπλου, θήκη γεμιστήρα και ασύρματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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