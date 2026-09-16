Τρόμος για τρία ανήλικα αδέλφια: Η στιγμή που αυτοκίνητο «εισβάλλει» στην πισίνα τους

Snapshot Τρία ανήλικα αδέλφια διασκέδαζαν στην πισίνα του σπιτιού τους στο Τέξας όταν ένα αυτοκίνητο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην αυλή τους.

Το όχημα έσπασε την περίφραξη και συγκρούστηκε σε στύλο από μπετόν, προκαλώντας τρόμο στα παιδιά.

Στο βίντεο ακούγονται τα ουρλιαχτά των παιδιών καθώς πέτρες και κομμάτια μπετόν πετάγονταν γύρω τους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω υπερβολικής ταχύτητας και τιμωρήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση. Snapshot powered by AI

Τρομακτικές στιγμές έζησαν τρία μικρά παιδιά, τα οποία διασκέδαζαν στην πισίνα στον κήπο του σπιτιού τους στο Τέξας, όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα έσπασε την περίφραξη και εισέβαλε στην αυλή, πριν συντριβεί σε έναν στύλο από μπετόν.

Στο βίντεο που κατέγραψε τον «εφιάλτη» για το δίχρονο κοριτσάκι και τα δίδυμα πεντάχρονα αδελφάκια της, ακούγονται τα ουρλιαχτά των τρομοκρατημένων παιδιών, ενώ τριγύρω τους πετάγοντας πέτρες και κομμάτια μπετόν.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο ενώ έτρεχε και τιμωρήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση. Επίσης σύμφωνα με την ανακοίνωση μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άγνωστη κατάσταση. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε.