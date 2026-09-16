Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι εάν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία, η φύση της πιθανής σύγκρουσης θα είναι διαφορετική και θα διαρκέσει «πολύ σύντομα». Ο υπουργός εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει υπόψη αυτή την προειδοποίηση.

«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε σε αυτό. Αλλά αν η Ευρώπη, η οποία μιλάει καθημερινά για την προετοιμασία πολέμου εναντίον της Ρωσίας, επιτεθεί στη Ρωσία, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι πολύ σύντομος», είπε.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Δύση δεν έχει μάθει ακόμη πώς να αλληλεπιδρά με τη Μόσχα και έχει επιλέξει να περιορίσει τη Ρωσία. Σημείωσε ότι οι προετοιμασίες για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία έχουν γίνει ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα στις δηλώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ.

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