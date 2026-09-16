Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί τον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τον Μαρκ Κάρνεϊ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 να ανοίξουν τον δρόμο για μια πρωτόγνωρη εταιρική σχέση

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί τον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στον Καναδά να γίνει το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, δημιουργώντας μια νέα μορφή εταιρικής σχέσης χωρίς πλήρη ένταξη.
  • Η πρόταση εστιάζει στην ενίσχυση συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, οι κβαντικές τεχνολογίες και ο ενεργειακός κλάδος.
  • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κοινή διαχείριση της Αρκτικής και στην αυτάρκεια κρίσιμων πρώτων υλών και παραγωγής μπαταριών.
  • Η συμφωνία απαιτεί την επίλυση σύνθετων νομικών και πρακτικών ζητημάτων σχετικά με το καθεστώς και τη συμμετοχή του Καναδά σε ευρωπαϊκές δομές και δράσεις ασφαλείας.
  • Ο Καναδός πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί επίσημα για την πρόταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύσφιξης των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο των γεωπολιτικών προκλήσεων.
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Μια ριζική αναβάθμιση των σχέσεων των Βρυξελλών με την Οτάβα έθεσε στο τραπέζι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας και επισήμως τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, να εργαστούν από κοινού ώστε η χώρα του να αποτελέσει το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» (associate member) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση διατυπώθηκε στο Στρασβούργο, κατά την καθιερωμένη ομιλία της επικεφαλής της Κομισιόν για την Κατάσταση της Ένωσης. Ο Μαρκ Κάρνεϊ παρακολούθησε την τοποθέτηση από τα έδρανα της Ολομέλειας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διαμόρφωση ενός εντελώς νέου τύπου εταιρικής σχέσης, ιδιαίτερα στενής σε στρατηγικό και οικονομικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να καθιστά τον Καναδά κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Όπως ανακοινώθηκε από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να ενισχύσουν τις κοινές δράσεις τους σε κρίσιμους τομείς. Στο επίκεντρο μπαίνουν η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, οι κβαντικές τεχνολογίες και ο ενεργειακός κλάδος. Την ίδια ώρα, η συμφωνία δίνει βάρος στην αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών και στην παραγωγή μπαταριών, πεδία όπου η αυτάρκεια αποτελεί προτεραιότητα και για τις δύο ακτές του Ατλαντικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Αρκτική, την οποία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε εμβληματικό κοινό εγχείρημα.

«Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τη σχέση με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», υπογράμμισε στην ομιλία της. Απευθυνόμενη άμεσα στον Μαρκ Κάρνεϊ, πρόσθεσε: «Πρέπει επειγόντως να επαναπροσδιορίσουμε τις συνεργασίες μας. Επομένως, θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας για να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε έναν ωκεανό, ένα σύνολο αξιών, έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Και τώρα θα οικοδομήσουμε και το κοινό μας μέλλον».

Η απάντηση του Μαρκ Κάρνεϊ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Καναδός πρωθυπουργός παίρνει τον λόγο την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Η τοποθέτησή του αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάγκη σύσφιξης των διμερών δεσμών, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αναταράξεων στο παγκόσμιο εμπόριο.

Πάντως το εγχείρημα δεν είναι εύκολο καθώς απαιτεί να λυθούν σύνθετα νομικά και πρακτικά ζητήματα. Οι δύο πλευρές καλούνται να ορίσουν με ακρίβεια τι σημαίνει στην πράξη το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους, από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δομές και ερευνητικά προγράμματα μέχρι τα όρια της κοινής δράσης στην ασφάλεια.

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