Νέα Σμύρνη: Απείλησε τη γυναίκα του και κρύφτηκε πίσω από δέντρο για να μην τον βρουν οι αστυνομικοί

Snapshot Ένας 45χρονος Γεωργιανός συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι απείλησε και προσπάθησε να εισέλθει με βία στην πολυκατοικία της.

Ο άνδρας κρυβόταν πίσω από ένα δέντρο όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία και βρέθηκε να έχει μαζί του ένα περίστροφο με 6 σφαίρες και επιπλέον 11 σφαίρες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη οπλοκατοχή και θέματα αλλοδαπών, και πρόκειται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Με τη βία επιχείρησε να εισέλθει στην πολυκατοικία που διαμένει η σύζυγός του στη Νέα Σμύρνη, ένας 45χρονος το μεσημέρι της Τρίτης.

Η 35χρονη γυναίκα, βλέποντας τον άνδρα να προσπαθεί να εισέλθει στην πολυκατοικία της οδού Σταδίου, κάλεσε το 100 και επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις εντοπίζοντας τον 45χρονο κρυμμένο πίσω από ένα δέντρο να παρακολουθεί τις κινήσεις τους.

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου, εντοπίστηκε ένα μαύρο τσαντάκι, το οποίο έκρυβε κάτω από το πουκάμισό του, μέσα στο οποίο είχε κρυμμένο ένα περίστροφο γεμάτο με έξι σφαίρες. Επίσης, σε άλλη θήκη στο τσαντάκι, εντοπίστηκαν ακόμη 11 σφαίρες.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Νέας Σμύρνης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με τον ν. περί ενδοοικογενειακής βίας, τον ν. περί αλλοδαπών αλλά και περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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