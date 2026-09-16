Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης δίνει επίδομα μέχρι €3.000 για κάθε νεογέννητο - Οι προϋποθέσεις

Πακέτο μέτρων στήριξης από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης για κάθε νέα γέννα

Ζωή Μακρυγιάννη

Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης δίνει επίδομα μέχρι €3.000 για κάθε νεογέννητο - Οι προϋποθέσεις
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  • Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων στήριξης για κάθε παιδί που θα γεννιέται από 1.1.2027, με στόχο την αύξηση των γεννήσεων.
  • Το επίδομα για κάθε νέο παιδί κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ, με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
  • Οι οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη και έχουν δωρεάν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημιουργική απασχόληση και πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα.
  • Παρέχεται επίσης πακέτο πρώτων βασικών αγαθών για τη φροντίδα του μωρού μετά από αίτηση της οικογένειας.
  • Το τελικό πλαίσιο των μέτρων θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία.
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Πακέτο μέτρων στήριξης σε όσους αποφασίσουν να κάνουν παιδί μέσα στο 2027, αποφάσισε ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, με σκοπό να δώσει κίνητρο σε νέους γονείς για την αύξηση των γεννήσεων. Στο πακέτο αυτό, μάλιστα, περιλαμβάνεται και επίδομα από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Όπως αναφέρει ο Δήμος: «Η μάστιγα της υπογεννητικότητας δεν έχει αφήσει ανέγγιχτη και την πόλη μας.

Η υπογεννητικότητα είναι μια ανοιχτή πληγή για το μέλλον της πατρίδας μας, της πόλης μας και της ελληνικής κοινωνίας.

Δυστυχώς, το 2014 είχαμε στον Δήμο μας περίπου 500 γεννήσεις. Το τέλος του 2025 μας βρήκε με μόλις 250, μια πτώση σχεδόν 50%.

Το νούμερο αυτό αποτυπώνεται καθημερινά και στις εγγραφές των παιδιών μας στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία της πόλης μας. Η κατάσταση αυτή με ανησυχεί βαθιά, ως Δήμαρχο, ως Έλληνα, ως πολίτη και ως πατέρα.

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά και τις οικογένειες που έχουν ήδη παιδιά και θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Με τις μικρές δυνάμεις που διαθέτουμε και με αίσθημα ευθύνης, προχωράμε σε ένα πακέτο μέτρων και παροχών που θα συμβάλει στην αύξηση των γεννήσεων στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από 1.1.2027 για τους δημότες – κατοίκους, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Το πακέτο παροχών περιλαμβάνει τα εξής:

1. Επίδομα από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

2. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για κάθε οικογένεια που αποκτά νέο μέλος από 1.1.2027.

3. Δωρεάν τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της πόλης μας.

4. Δωρεάν συμμετοχή στη Δημιουργική Απασχόληση.

5. Δωρεάν συμμετοχή στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου.

6. Πακέτο πρώτων βασικών αγαθών για τη φροντίδα του μωρού, κατόπιν αίτησης της οικογένειας.

Θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις. Κάθε καλή ιδέα μπορεί να βοηθήσει, ώστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις οικογένειες της πόλης μας.

Το τελικό πλαίσιο θα διαμορφωθεί και θα ανακοινωθεί μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

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