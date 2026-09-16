Δύο παραστάσεις για τις ιστορίες που χτίζουμε για τον εαυτό μας

Στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου ΣΗΜΕΙΟ συναντιούνται φέτος "Ο Αμερικάνικος Βούβαλος" του David Mamet και η "Παραμόρφωση" του Γιάννη Αποσκίτη. Πόσο εύκολο είναι να εγκαταλείψει κανείς την ιστορία που έχει φτιάξει για τον εαυτό του; Και στις δύο παραστάσεις οι άνθρωποι μιλούν πολύ, σχεδιάζουν, υποψιάζονται, συγκρούονται. Στην πραγματικότητα, όμως, παλεύουν με κάτι πολύ πιο δύσκολο: την αδυναμία τους να αλλάξουν όταν όσα πίστευαν για τη ζωή, τους άλλους και τον ίδιο τους τον εαυτό αρχίζουν να υποχωρούν.

Η ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Του Γιάννη Αποσκίτη

Πρεμιέρα: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

“Έχει χάσει τελείως τα λογικά του”, ήταν οι πρώτες αντιδράσεις φίλων και αστυνομικών όταν ο Γιάννης Αποσκίτης τους δήλωσε πως η “Παραμόρφωση” είναι ένα έργο που δεν έγραψε ποτέ, το οποίο όμως ισχυρίζεται ότι παίζεται ήδη εδώ και καιρό στο Θέατρο Σημείο.

“Ήθελα πολύ να ασχοληθώ με το είδος του whodunnit”, είπε, “σίγουρα το θέμα του χωρισμού, της άρρικτης σχέσης του έρωτα και του πένθους, αλλά και η σχέση μου με τον πατέρα μου και την παραγωγή έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό.” Είπε καπνίζοντας αυτάρεσκα το iqos του.

“Μπορώ να πω ότι όλα ξεκινήσαν σε ένα διαμέρισμα στην οδό Πυθίας 13 στην Κυψέλη - κάπου εκεί τελειώνει η Παραμόρφωση και αρχίζει το πραγματικό μυστήριο.” είπε, και μετά πέθανε.

Μαύρη κωμωδία, θρίλερ μυστηρίου ή σκοτεινή φάρσα; Δεν απάντησε ποτέ σε αυτό το ερώτημα. Ευτυχώς οι Χαρά Μάτα Γιαννάτου, η Μαριαλένα Ηλία, ο Ηλίας Μουλάς, ο Πάνος Παπαδόπουλος, και ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος θα βρίσκονται εκεί για να λύσουν την υπόθεση.

Στo νέο του έργο ο Αποσκίτης μας οδηγεί σε γοητευτικά παράλογους κόσμους μέσω της ιδιοσυγκρασιακής του γραφής, σε έναν πειραματισμό με το ύφος των κλασικών έργων μυστηρίου και την πρόσμειξη με το είδος της μακάβριας φάρσας.

Το αποτέλεσμα; Ένας υπαρξιακός στοχασμός πάνω στις ερωτικές σχέσεις, την αδυναμία του ανθρώπου για αλλαγή, την θνησιγένεια αλλά και την επαναστατική δύναμη που μπορεί να γεννήσει ο Έρωτας.

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Αποσκίτης

Σκηνικά - Κοστούμια: Βενετία Long

Μουσική: Δημήτρης Λωλής

Φωτισμοί: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Επιμέλεια Κίνησης: Άννα Ανουσάκη

Συν. Δραματουργός/ Video: Πέτρος Καλφαμανώλης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Χριστοφορίδης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Artwork / Γραφιστικά: Αντώνης Γλυκός

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας Διεύθυνση Παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου Διοίκηση - Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία Διαχείριση παραγωγών - Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Συμπαραγωγή: ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ - Constantly Productions - ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΑΜΚΕ

Ηθοποιοί:

Χαρά Μάτα Γιαννάτου, Μαριαλένα Ηλία, Ηλίας Μουλάς, Πάνος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πλεμμένος.

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

INFO Θέατρο Σημείο Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα Μέρες & Ώρες παραστάσεων Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00 Κυριακή στις 19:00

Τιμές Εισιτηρίων: 18 & 20 ευρώ Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-paramorfosi/

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΥΒΑΛΟΣ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος 2η Χρονιά Παραστάσεων Πρεμιέρα: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μετά τον πρώτο γύρο παραστάσεων, ο “Αμερικάνικος Βούβαλος” συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Σημείο από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Ο Γιάννης Μπέζος επιμένει πάνω στο εμβληματικό έργο του David Mamet και κρατά τη σκηνή ως πεδίο σύγκρουσης, όπου το κέρδος γίνεται γλώσσα, η φιλία διαπραγμάτευση και η εμπιστοσύνη διαλύεται σε δευτερόλεπτα. Σε ένα παλιατζίδικο της Αμερικής του ’70 τρεις άντρες στήνουν ένα «σχέδιο» που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά μέχρι να καταρρεύσει ξεγυμνώνει τα πάντα: ηθική διάβρωση, αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, μοναξιά, φόβο, ματαίωση, χειραγώγηση, βία — και μια υπόγεια, σχεδόν απρόθυμη ανάγκη για αγάπη.

Στον κεντρικό ρόλο, ο Γιώργος Νινιός συναντά έναν ήρωα αντιφατικό, σκληρό και ευάλωτο μαζί, έναν άνθρωπο παγιδευμένο ανάμεσα στην κυνικότητα και στην ανάγκη να πιστέψει ακόμη σε κάποιον δεσμό. Δίπλα του, οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης συγκροτούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο σχέσεων, φόβου, ματαίωσης και “υπόγειας“ αγάπης.

Σημείωμα του Γιάννη Μπέζου για το έργο:

Η σκηνή του θεάτρου Σημείο μετατρέπεται σε ασφυκτικό πεδίο σύγκρουσης, όπου η φιλία, η επιθυμία και η προδοσία συνυπάρχουν στην πιο ωμή, αλλά και ευάλωτη εκδοχή τους.

Ένα εμβληματικό έργο που επανέρχεται για να μας υπενθυμίσει την θολότητα του αμερικανικού ονείρου. Τρεις άνθρωποι παγιδευμένοι σε ψευδαισθήσεις επιτυχίας. Η ακατάσχετη φλυαρία τους και η θορυβώδης συμπεριφορά τους, πολύ απλά, υπογραμμίζουν την ακινησία τους. Και για άλλη μια φορά υπάρχει «μία σπίθα τρεμόσβηστη» - όπως λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης- να μας παρηγορήσει. Η ευαισθησία, πάντα καλά κρυμμένη, αποκαλύπτεται έστω και καθυστερημένα.

Πενήντα χρόνια μετά την παρθενική του παρουσίαση, ο Αμερικάνικος Βούβαλος, είναι πεισματικά παρών.

Η υπόθεση του έργου

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα παλιατζίδικο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης τη δεκαετία του ’70. Ο ιδιοκτήτης, ο Ντον, ένας μικροέμπορος παλιατζήδων, νιώθει ότι εξαπατήθηκε όταν πούλησε κατά λάθος ένα σπάνιο και πολύτιμο συλλεκτικό νόμισμα — τον «Αμερικάνικο Βούβαλο» — σε εξευτελιστική τιμή. Μαζί με τον νεαρό, σχεδόν αφελή προστατευόμενό του Μπομπ και τον οξύθυμο φίλο του Τιτς, καταστρώνει ένα σχέδιο για να διαρρήξουν το σπίτι του συλλέκτη και να πάρουν πίσω το νόμισμα.

Όμως το σχέδιο δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Στην πορεία προς την υλοποίησή του, αποκαλύπτεται η διαβρωτική δυναμική μεταξύ των τριών ανδρών. Οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης μετατρέπονται σε σχέσεις καχυποψίας, χειραγώγησης και βίας. Η επιθυμία για γρήγορο κέρδος, η απουσία εμπιστοσύνης, η αδυναμία επικοινωνίας, διαλύουν κάθε δεσμό.

Ένα έργο σπαρακτικά σύγχρονο

Ο Αμερικάνικος Βούβαλος σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου είναι πολλά περισσότερα από μια πικρή κωμωδία. Είναι μια τομή στην καρδιά του αμερικανικού ονείρου. Ο Mamet, με φόντο την παρακμιακή Αμερική της δεκαετίας του ’70, μιλά για την καταρρέουσα εμπιστοσύνη, την ψευδαίσθηση του πλουτισμού, τη ματαίωση της ανδρικής ταυτότητας και την απουσία προτύπων.

Έργο σπαρακτικά σύγχρονο, όσο κι αν θέλουμε να το διαψεύσουμε, ένας καθρέφτης ενός κόσμου που καταρρέει εσωτερικά, όπου οι άνθρωποι αντικαθίστανται από την επιθυμία για επιτυχία, και τα συναισθήματα από την ανάγκη για επιβεβαίωση.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνογραφος - Ενδυματολογος: Νατασσα Παπαστεργίου

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Μαριανθη Ράδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Φωτιστκός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας Διεύθυνση Παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου Διοίκηση - Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία Διαχείριση παραγωγών - Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Παραγωγή: Τεχνηχώρος

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης

INFO

Θέατρο Σημείο Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα Μέρες & Ώρες παραστάσεων Δευτέρα 21:00 Τρίτη: 21.00

Τιμές Εισιτηρίων: 18 & 20 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/amerikanikos-boubalos-tou-david-mamet-1/