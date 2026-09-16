Οι νέοι πρεσβευτές Νιγηρίας, Ισραήλ, Εσθονίας, Δανίας, Σαουδικής Αραβίας έδωσαν διαπιστευτήρια

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια νέων πρέσβεων από Νιγηρία, Εσθονία, Δανία, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία.

Οι πρέσβεις που διαπιστεύτηκαν είναι οι Ifeanyi Lawrence Ugwuanyi (Νιγηρία), Piret Urb (Εσθονία), Jesper Vahr (Δανία), Pninat Yanay (Ισραήλ) και Πρίγκιπας Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud (Σαουδική Αραβία).

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και η γενική γραμματέας της Προεδρίας Αλίκη Χατζή. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια των νέων πρέσβεων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας Ifeanyi Lawrence Ugwuanyi, της Δημοκρατίας της Εσθονίας Piret Urb, του Βασιλείου της Δανίας Jesper Vahr, του Κράτους του Ισραήλ Pninat Yanay και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud.

Στην τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων παρέστησαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης Αλίκη Χατζή.

Οι δύο πρέσβεις της Νιγηρίας και της Σαουδικής Αραβίας εμφανίστηκαν στην τελετή με παραδοσιακά ενδύματα της πατρίδας τους.

Ο πρέσβης πρίγκιπας Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud INTIME NEWS

Η νέα πρέσβης του Ισραήλ παρέδωσε χαμογελαστή τα διαπιστευτήρια της στον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η νέα πρέσβης της Εσθονίας στην τελετή με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η νέα πρέσβης της Εσθονίας στην τελετή με τον Κωνσταντίνο Τασούλα INTIME NEWS

Ο νέος πρέσβης της Δανίας αφού έχει υποβάλει τα διαπιστευτήρια του. Αμέσως μετά από κάθε τελετή ο Κωνσταντίνος Τασούλας δεχόταν στο σαλόνι του προεδρικού μεγάρου τους πρέσβεις και είχα ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί τους.