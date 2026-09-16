Για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Ο Anyma μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Ο Anyma μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN
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Ο Anyma έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το νέο του show ÆDEN μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella.

Η προπώληση συνεχίζεται και εισιτήρια είναι ακόμη διαθέσιμα μέσω more.com.

Στις 31 Οκτωβρίου, ο Anyma παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το ÆDEN, το ολοκαίνουργιο live show του και την πιο φιλόδοξη παραγωγή του. Η Αθήνα γίνεται μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας που ξεκίνησε από το Coachella 2026 με sold-out εμφανίσεις σε Βρυξέλλες, Λονδίνο και Γκντανσκ , το ÆDEN συνδυάζει μουσική, ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και τεχνολογία αιχμής σε μια μνημειώδη, immersive audiovisual εμπειρία — σχεδιασμένη να βιωθεί ζωντανά, σε μεγάλη κλίμακα.

anyma

Για το ελληνικό κοινό, είναι η πρώτη ευκαιρία να δει ζωντανά στην Ελλάδα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, σε μια ιδιαίτερα δυναμική στιγμή της διεθνούς πορείας του.

anyma

Πίσω από τον Anyma βρίσκεται ο Matteo Milleri, DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης, γνωστός για τις πρωτοποριακές techno συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του. Το 2024 έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas, με 200.000 θεατές και 12 εμφανίσεις.

anyma

Ακολούθησαν headline sets σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, residency στο [UNVRS] της Ibiza, το sold-out Quantum Genesys στις Πυραμίδες της Γκίζας και, τον Απρίλιο του 2026, η πρεμιέρα του ÆDEN στο Coachella.

anyma

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται για το ÆDEN σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο. Η χαρακτηριστική οπτική γλώσσα του Anyma, τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα μνημειώδη visuals, ο συγχρονισμένος φωτισμός και ο σχεδιασμός ήχου συνθέτουν μια μοναδική και πρωτοποριακή immersive audiovisual εμπειρία.

anyma

ANYMA presents ÆDEN--- Athens Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) – Τείχος των Εθνών

anyma

Εισιτήρια: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/anyma-presents-aeden-in-athens/

Το Anyma presents ÆDEN Athens παρουσιάζεται από τις P+US, Primer Music Festival και Dreamstar Events.

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