Φοινικούντα: Την παραπομπή των 5 κατηγορούμενων σε δίκη πρότεινε η εισαγγελέας για το διπλό φονικό

Snapshot Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας πρότεινε την παραπομπή σε δίκη των 5 προφυλακισθέντων για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ «Άμμος».

Προτείνεται η μη άσκηση κατηγορίας σε δύο ακόμη πρόσωπα για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

Οι συνεργοί και ηθικοί αυτουργοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνέργεια και ηθική αυτουργία σε απόπειρες ανθρωποκτονίας και τη διπλή δολοφονία.

Η εισαγγελική πρόταση βασίζεται σε λεπτομερή και πολύμηνη ανακριτική έρευνα, που περιλαμβάνει και επιθέσεις πριν το έγκλημα. Snapshot powered by AI

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών της Καλαμάτας εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την παραπομπή σε δίκη των 5 προφυλακισθέντων για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ «Άμμος».

Στην πρόταση 80 και πλέον σελίδων, η εισαγγελική λειτουργός, έχει αποτυπώσει το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προτείνει να μην ασκηθεί κατηγορία σε βάρος δύο ακόμη προσώπων που είχαν εμπλακεί στη δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία.

Τι προτείνει η εισαγγελέας

Στην εισαγγελική πρόταση εκτός από τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 περιλαμβάνονται και οι επιθέσεις που φέρεται να είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η πρόταση για τον φερόμενο ως δολοφόνο: Η εισαγγελέας ζητεί να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο νεαρός κατηγορούμενος, στον οποίο αποδίδεται, μεταξύ άλλων η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Η πρόταση για τον φίλο και συνεργό του: Για τον δεύτερο νεαρό προσωρινά κρατούμενο, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή του για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για συνέργεια σε ακόμη μία απόπειρα σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς και για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Η εισαγγελική πρόταση του αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού πριν και κατά την τέλεση των πράξεων.

Η πρόταση για τον ανιψιό: Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για το οποίο προτείνεται να παραπεμφθεί και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η εισαγγελέας προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος, αλλά και για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία.

Η πρόταση για τον επιχειρηματία από την Αθήνα: Αντίστοιχα σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός του φίλος, επιχειρηματίας από την Αθήνα, στον οποίο δούλευαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή του για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας καθώς και για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Η πρόταση για τον φίλο του επιχειρηματία: Ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος, στενός φίλος και συνέταιρος του επιχειρηματία, προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες. Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και τις κινήσεις και τις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.

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