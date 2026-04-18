Φοινικούντα; Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

Η επαναλειτουργία της επιχείρησης έρχεται ως συνέχεια των ραγδαίων εξελίξεων, που είχαν προηγηθεί σε διοικητικό επίπεδο τον περασμένο Μάρτιο

Δημήτρης Δρίζος

Φοινικούντα; Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης
  • Το κάμπινγκ «Ammos» στη Φοινικούντα άνοιξε ξανά επτά μήνες μετά τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του.
  • Νέα διοίκηση ανέλαβε τη διαχείριση του κάμπινγκ, μετά την παραίτηση της Αμαλίας Τομαρά και την ανάμειξη της μητέρας και του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη μαζί με δύο τοπικούς επιχειρηματίες.
  • Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού για την επανεκκίνηση της επιχείρησης, με τους πρώτους τουρίστες να επιστρέφουν παρά το τραγικό παρελθόν.
  • Ο ανιψιός του Κώστα Τομαρά παίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κάμπινγκ, αξιοποιώντας την εμπειρία του για την ομαλή διαχείριση της επιχείρησης.
  • Στις επερχόμενες δικαστικές διαδικασίες θα αποφασιστεί η προσωρινή διοίκηση του κάμπινγκ, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της επιχείρησης και τις οικογενειακές ισορροπίες.
Επτά μήνες μετά τη στυγερή δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του Βασίλη Γιαννόπουλου, που συγκλόνισε τη Φοινικούντα και «πάγωσε» την τοπική κοινωνία, το κάμπινγκ «Ammos» του αδικοχαμένου ιδιοκτήτη επιχειρεί να «γυρίσει σελίδα».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», το κάμπινγκ άνοιξε επισήμως τις πύλες του πριν από λίγες ημέρες, επιχειρώντας μια επανεκκίνηση που μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς το βάρος της διπλής δολοφονίας, του ίδιου του επιχειρηματία αλλά και του επιστάτη του, παραμένει ακόμη.

Η επαναλειτουργία της επιχείρησης έρχεται ως συνέχεια των ραγδαίων εξελίξεων, που είχαν προηγηθεί σε διοικητικό επίπεδο τον περασμένο Μάρτιο.

Μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη και την εμπλοκή του ανιψιού του στην πολύκροτη υπόθεση, είχε κατατεθεί αίτημα για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, προκειμένου να διασωθεί η επιχείρηση εν όψει της τουριστικής σεζόν.

Τελικά, το «τιμόνι» του κάμπινγκ πέρασε σε νέα χέρια και η διοίκηση διαμορφώνεται εκ νέου, έπειτα και από σημαντικές αποχωρήσεις.

Καθοριστική εξέλιξη ήταν η παραίτηση της Αμαλίας Τομαρά, ανιψιάς του δολοφονημένου επιχειρηματία, από το διοικητικό σχήμα, γεγονός που άλλαξε εκ νέου τις ισορροπίες.

Πλέον, τη διοίκηση έχουν αναλάβει η μητέρα του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη, ο ανιψιός του, καθώς και ακόμα δύο πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, ένας ξενοδόχος και ένας μηχανικός.

Ένα σχήμα που, όπως φαίνεται, επιχειρεί να κρατήσει όρθια την επιχείρηση μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου ώστε ο χώρος του κάμπινγκ να καταστεί πάλι λειτουργικός.

Έγιναν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, με τα χορτάρια να κόβονται και τους εξωτερικούς χώρους να ευπρεπίζονται, ενώ βάφτηκαν τοίχοι και επισκευάστηκαν βασικές υποδομές, που είχαν μείνει για μήνες εγκαταλειμμένες.

Η εικόνα του κάμπινγκ άλλαξε αισθητά.

Ήδη, οι πρώτοι τουρίστες από το εξωτερικό έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο κάμπινγκ και οι κρατήσεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο σημείο παραμένει ζωντανό, παρά το ματωμένο παρελθόν του.

Πρόκειται, κυρίως, για επισκέπτες που γνωρίζουν το κάμπινγκ εδώ και χρόνια και το επιλέγουν σταθερά για τις διακοπές τους.

Αν και, όπως αναφέρουν πηγές, είναι εμφανώς σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν, επιλέγουν να κρατούν διακριτική στάση, αποφεύγοντας ερωτήσεις και σχόλια στους νέους διαχειριστές.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κάμπινγκ φαίνεται να έχει αναλάβει ο ανιψιός του Κώστα Τομαρά, ένας άνθρωπος που γνώριζε από μέσα τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς υπήρξε για χρόνια το «δεξί χέρι» του αδικοχαμένου ιδιοκτήτη.

Με εμπειρία και γνώση του χώρου, προσπαθεί τώρα να επαναφέρει την κανονικότητα, διαχειριζόμενος τόσο τις πρακτικές ανάγκες της επιχείρησης όσο και το βαρύ κλίμα που συνεχίζει να υπάρχει.

Παρά την επανεκκίνηση, ωστόσο, η «σκιά» της δολοφονίας είναι έντονη.

Το κάμπινγκ μπορεί να άνοιξε ξανά, όμως η υπόθεση που το στιγμάτισε εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δικαστική διερεύνηση και οι οικογενειακές αντιπαραθέσεις κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό.

Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, η επιχείρηση προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ισορροπώντας ανάμεσα στην ανάγκη για επιβίωση και στη μνήμη μιας τραγωδίας, που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να διεξαχθεί στο αρμόδιο δικαστήριο η κρίσιμη διαδικασία για τον ορισμό της νέας, προσωρινής διοίκησης του κάμπινγκ.

Η συγκεκριμένη δίκη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα κρίνει ποιοι θα έχουν επισήμως, έστω και προσωρινά, το «τιμόνι» της επιχείρησης σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, με φόντο τόσο τη βαριά σκιά της δολοφονίας όσο και τις έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις που έχουν προηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δίκης αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα για τη λειτουργία του κάμπινγκ αλλά και τις ισορροπίες στο εσωτερικό της οικογένειας.

