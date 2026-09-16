Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Αμοργό
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα
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- Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αμοργού.
- Η δόνηση καταγράφηκε στις 15:08 με εστιακό βάθος 12,5 χιλιόμετρα.
- Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αμοργού.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στις 15:08, με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 12,5 χιλιόμετρα.
Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.
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