Τσελέντης για σεισμό στην Κεφαλονιά: Είναι διεγερμένο το τόξο
Τι ανέφερε ο Έλληνας σεισμολόγος και ακαδημαϊκός
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Συνεχίζονται οι μετασεισμοί ανοιχτά της Κεφαλονιάς μετά τη σεισμική δόνηση των 4,9 Ρίχτερ, την οποία μάλιστα σχολίασε ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης.
Στυγκεκριμένα ανέφερε:
Όπως σε έλεγα πριν λίγες ημέρες είναι διεγερμένο το τόξο και στο τέλος του προς Κεφαλλονιά είχαμε μόλις 4,9R (EΘ. ΣEIΣM. ΔIKTYO 12/09/2026 20:51, AΣΘENH,M=4.9,EΠIK:315 XΛM. Δ AΘHNAΣ, 31 XΛM. ΔNΔ TOY ΛHΞOYPIOY: ΓI-EAA)
Νομίζω άντε να κάνει κανένα το πολύ μέχρι 5.5 στη θάλασσα με ελάχιστες επιπτώσεις. Θα καταλαβαίνετε απόψε μερικούς μικρούς μετασεισμούς.
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