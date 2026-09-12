Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Τι είπε στο Newsbomb o καθηγητής Λέκκας

Snapshot Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 31 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 26 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κεφαλονιά και στις γύρω περιοχές. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γεωδυναμικού ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στις 20:51:43 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26 χιλιόμετρα, ενώ οι συντεταγμένες του σεισμού είναι βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 20.1251° ανατολικό γεωγραφικό μήκος.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κεφαλονιά και σε περιοχές γύρω από το νησί.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση.

Όπως ανέφερε, «δεν είναι κάτι ανησυχητικό», καθώς η περιοχή της Κεφαλονιάς έχει καταγράψει στο παρελθόν αρκετά μεγαλύτερους σεισμούς.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Ο κ. Λέκκας σημείωσε, ωστόσο, ότι παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα και παραμένουν επιφυλακτικοί, προκειμένου να αξιολογήσουν την εξέλιξη της ακολουθίας τις επόμενες ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση.

Ακολούθησαν δύο μικρότεροι σεισμοί

Μετά την κύρια δόνηση των 4,9 Ρίχτερ, καταγράφηκαν δύο ακόμη μικρότερες σεισμικές δονήσεις στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 21:06 , είχε μέγεθος 2,3 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 24,4 χιλιόμετρα. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 33 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Περίπου 19 λεπτά αργότερα, στις 21:24, καταγράφηκε νέα δόνηση μεγέθους 1,9 Ρίχτερ, με πολύ μικρότερο εστιακό βάθος, μόλις 5 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τις σεισμικές δονήσεις.

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