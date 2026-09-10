Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κέρκυρα
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα
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Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:38 και το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
Το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 34 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Κασσιόπης Κέρκυρας.
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