Λέκκας: Οι σεισμοί στο Αγρίνιο εκδηλώθηκαν στο ρήγμα του Οζέρου - Δεν αποκλείονται νέες δονήσεις

Snapshot Οι σεισμοί στο Αγρίνιο εκδηλώθηκαν στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο είναι ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης με δυνατότητα σεισμών έως 6 Ρίχτερ.

Μετά τον σεισμό των 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκαν και άλλες μικρότερες δονήσεις στην ίδια περιοχή, ενώ δεν αποκλείονται νέες δονήσεις έως 4,5 Ρίχτερ.

Το ρήγμα του Οζερού αποτελεί μέρος ενός ενεργού τεκτονικού συστήματος μήκους περίπου 65 χιλιομέτρων που διασχίζει την Αιτωλοακαρνανία και συνδέει τον Αμβρακικό με τον Πατραϊκό κόλπο.

Η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας έχει ιστορικό ισχυρών σεισμών, όπως οι σεισμοί του 1966 (6,0 Ρίχτερ), 1975 (5,7 Ρίχτερ) και το σεισμικό επεισόδιο του 2007 με δονήσεις έως 5,3 Ρίχτερ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους, ενώ οι αρμόδιες τοπικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκάλεσε η σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγρινίου το πρωί της Τρίτης.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Πάτρα, ενώ προηγήθηκαν αλλά και ακολούθησαν μικρότερες δονήσεις, οι οποίες δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις καταγραφές που μετέδωσε το Tempo24, λίγο πριν είχε προηγηθεί μικρότερη δόνηση 1,5 Ρίχτερ, ενώ μετά τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν νέοι μεγέθους 2,2, 2,4 και 1,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Την προηγούμενη μέρα σημειώθηκε σεισμός 3,7 Ρίχτερ.

Το ενδιαφέρον των σεισμολόγων, όμως, δεν περιορίζεται στο μέγεθος των σημερινών σεισμών αλλά στρέφεται κυρίως στο τεκτονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώθηκαν, επαναφέροντας το γνωστό το ρήγμα του Οζερού στην Αιτωλοακαρνανία.

Λέκκας: Δεν αποκλείονται νέες δονήσεις έως 4,5 Ρίχτερ

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε την πρόσφατη δραστηριότητα με το γνωστό ρήγμα και ανέφερε την εκτίμησή του για τη συνέχεια των δονήσεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή είχε αρχίσει από το προηγούμενο βράδυ και ότι οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους τους.

Κατά την εκτίμησή του, οι σεισμοί «εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού», το οποίο εκτείνεται στην ευρύτερη ζώνη μεταξύ Αμφιλοχίας και Μεσολογγίου. Το περιέγραψε ως ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης που μπορεί να παράγει σεισμούς αυτού του μεγέθους.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εκτίμησε ότι δεν αποκλείονται νέες δονήσεις της τάξης των 4 έως 4,5 Ρίχτερ, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους», ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες τοπικές Αρχές.

Τι είναι το ρήγμα του Οζερού

Η περιοχή της λίμνης Οζερού αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος ενεργών δομών που διασχίζουν την Αιτωλοακαρνανία με γενική κατεύθυνση από τον Αμβρακικό προς τον Πατραϊκό.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, επιστημονική μελέτη για την ενεργό τεκτονική της Αιτωλοακαρνανίας έχει χαρτογραφήσει ένα σύστημα μήκους περίπου 65 χιλιομέτρων, το Katouna–Stamna Fault System, το οποίο συνδέει τεκτονικά την περιοχή του Αμβρακικού με εκείνη του Πατραϊκού. Η έρευνα εντόπισε ενεργή κανονική και αριστερόστροφη οριζόντια κίνηση, με τη λίμνη Οζερού να βρίσκεται μέσα σε αυτό το σύνθετο τεκτονικό περιβάλλον.

Τα ρήγματα δεν αποτελούν μία απλή «γραμμή» πάνω στον χάρτη. Πρόκειται συχνά για ζώνες παραμόρφωσης, αποτελούμενες από επιμέρους τμήματα και δευτερεύουσες δομές, που ανταποκρίνονται στις τεράστιες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στον φλοιό της Γης.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται άλλωστε σε μία από τις πλέον σύνθετες τεκτονικά περιοχές της Ευρώπης, κοντά στη μετάβαση μεταξύ της ελληνικής ζώνης υποβύθισης και της περιοχής σύγκρουσης προς τα βορειοδυτικά.

Το σημερινό επεισόδιο δεν είναι η πρώτη περίπτωση κατά την οποία σεισμός στην Αιτωλοακαρνανία αποδίδεται από τον Ευθύμιο Λέκκα στο συγκεκριμένο σύστημα. Μάλιστα, σε παλαιότερη αναφορά για το συγκεκριμένο ρήγμα είχε αναφέρει ότι μπορεί να δώσει σεισμός μεγέθους έως και 6 μονάδων της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι δυνατοί σεισμοί της Αιτωλοακαρνανίας

Σε βάθος δεκαετιών, στην Αιτωλοακαρνανία έχουν σημειωθεί ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έχουν προκαλέσει ακόμα και σοβαρές καταστροφές.

Τελευταία φορά που είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός στην περιοχή ήταν στις 13 Ιουλίου 2019, με 4,7 Ρίχτερ να καταγράφονται στην περιοχή μεταξύ Αμφιλοχίας και Αγρινίου.

1966: Ο καταστροφικός σεισμός των 6,0 Ρίχτερ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα 43 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε τον Οκτώβριο 1966, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΠ. Τουλάχιστον 25 κτήρια καταστράφηκαν και ακόμα 968 υπέστησαν ζημιές. Μάλιστα, στην Αμφιλοχία εμφανίστηκε ρωγμή μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, μεταξύ της αποβάθρας του λιμανιού και της παραλιακής οδού.

1975: 5,7 Ρίχτερ στην Τριχωνίδα

Λίγο πριν αλλάξει το έτος, στις 31 Δεκεμβρίου 1975, σεισμός 5,7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή, με επίκεντρο τη λίμνη Τριχωνίδα. Μάλιστα, έγινε αισθητός μέχρι την Αχαΐα, την Ευρυτανία και τη Φωκίδα και οι εντάσεις έφτασαν σε βαθμό VII.

2007: Πέντε ισχυρές δονήσεις

Οι σεισμοί του 2007 στην περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σεισμική ακολουθία, η οποία κράτησε ουσιαστικά αρκετές εβδομάδες έως και περίπου 2–3 μήνες, με τις ισχυρότερες δονήσεις να καταγραάφονται τον Απρίλιο και έναν ακόμη σημαντικό σεισμό τον Ιούνιο.

Στις 10 Απριλίου 2007, μέσα σε λίγες ώρες, καταγράφηκαν στην περιοχή της Τριχωνίδας πέντε σεισμικές δονήσεις μεγέθους μεταξύ 4,7 και 5,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με τον ΟΑΣΠ.Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε ένα τεράστιο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας – από την Αχαΐα και τη Φωκίδα μέχρι την Ηλεία, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά – ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια χωριών της περιοχής.Και η δραστηριότητα δεν είχε τελειώσει. Στις 5 Ιουνίου ακολούθησε νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε έντονα αισθητός στο Θέρμο και επιδείνωσε προϋπάρχουσες ρωγμές σε κτίρια από την ακολουθία του Απριλίου.

Διαβάστε επίσης