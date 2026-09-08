Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ρίο – Αισθητός στην Πάτρα

Snapshot Στις 06:25 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στη βόρεια Αχαΐα με εστιακό βάθος 5 χλμ. και επίκεντρο 2 χλμ. ανατολικά του Ρίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) κατέγραψε τον σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ με επίκεντρο 10 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Πάτρας.

Ο σεισμός ήταν ασθενής αλλά έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (8/9), στις 06:25, σε περιοχή της βόρειας Αχαΐας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. και το επίκεντρο στα 2 χλμ. ανατολικά του Ρίου.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,7 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 10 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Πάτρας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.