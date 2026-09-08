Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ρίο – Αισθητός στην Πάτρα

Ο σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στις 06:25.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ρίο – Αισθητός στην Πάτρα
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  • Στις 06:25 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στη βόρεια Αχαΐα με εστιακό βάθος 5 χλμ. και επίκεντρο 2 χλμ. ανατολικά του Ρίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
  • Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) κατέγραψε τον σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ με επίκεντρο 10 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Πάτρας.
  • Ο σεισμός ήταν ασθενής αλλά έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (8/9), στις 06:25, σε περιοχή της βόρειας Αχαΐας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. και το επίκεντρο στα 2 χλμ. ανατολικά του Ρίου.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,7 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 10 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Πάτρας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

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