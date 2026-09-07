Αγρίνιο: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην περιοχή του Αιτωλικού
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 19,6 χλμ
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- Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Αγρίνιο λίγο πριν τις 14:00.
- Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 12 χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 19,6 χιλιόμετρα.
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 12 χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου.
Το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 19,6 χιλιόμετρα.
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