Αγρίνιο: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην περιοχή του Αιτωλικού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Αγρίνιο λίγο πριν τις 14:00.

Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 12 χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 19,6 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 12 χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου.

Το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 19,6 χιλιόμετρα.

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