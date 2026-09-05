Ένας τεράστιος σεισμός «ξύπνησε» ένα ηφαίστειο που παρέμενε ανενεργό για 500 χρόνια

Snapshot Στις 30 Ιουλίου 2025, ένας σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών προκάλεσε ταυτόχρονες εκρήξεις σε ηφαίστεια της Καμτσάτκα, συμπεριλαμβανομένου του Κρασενίνικοφ, που ήταν ανενεργό για 475 χρόνια.

Η παρατεταμένη σεισμική δόνηση απελευθέρωσε πτητικά αέρια στο μάγμα, οδηγώντας στην αποσταθεροποίηση του υπόγειου ταμιευτήρα μάγματος και στην έκρηξη του ηφαιστείου.

Τα δορυφορικά δεδομένα πριν τον σεισμό δεν έδειξαν σημάδια διόγκωσης ή διαφυγής αερίων, ενώ η επιφάνεια υποχωρούσε ελαφρώς, υποδηλώνοντας μια κρυφή κρίσιμη κατάσταση κάτω από το έδαφος.

Η διαδικασία της έκρηξης παρομοιάζεται με την αύξηση πίεσης σε ένα αναψυκτικό που ανακινείται και απελευθερώνεται ξαφνικά όταν ανοίξει.

Η περίπτωση του Κρασενίνικοφ δείχνει ότι ηφαίστεια με μακρόχρονη αδράνεια μπορεί να είναι γεωλογικά ευάλωτα και να ενεργοποιηθούν από ισχυρές σεισμικές δονήσεις χωρίς προειδοποιητικά σημάδια. Snapshot powered by AI

Για σχεδόν 500 χρόνια, το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στη χερσόνησο της Καμτσάτκα παρέμενε σιωπηλό. Όλα άλλαξαν στις 30 Ιουλίου 2025, όταν ένας σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών έπληξε την περιοχή. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρο τον κόσμο και έδωσε το έναυσμα για μια σειρά σχεδόν ταυτόχρονων εκρήξεων σε ηφαίστεια της περιοχής, σε ένα φαινόμενο που οι αρχές περιέγραψαν ως πραγματική «παρέλαση εκρήξεων».

Η Καμτσάτκα φιλοξενεί περίπου 160 ηφαίστεια, εκ των οποίων τα 29 είναι ενεργά, επομένως η έντονη γεωλογική δραστηριότητα δεν αποτελεί κάτι ασυνήθιστο. Ωστόσο, η επανενεργοποίηση του Κρασενίνικοφ έπειτα από 475 χρόνια αδράνειας εξέπληξε τους επιστήμονες. Μόλις λίγες ημέρες μετά τον σεισμό, ο κρατήρας εκτόξευσε μια τεράστια στήλη καπνού, αποκαλύπτοντας μια ανησυχητική σύνδεση ανάμεσα στα δύο ακραία φυσικά φαινόμενα.

Το μυστήριο του ηφαιστείου Κρασενίνικοφ

Η σύνδεση των δύο ακραίων φυσικών γεγονότων έγινε αμέσως αντιληπτή από τους ερευνητές. Ομάδα με επικεφαλής τον ηφαιστειολόγο Τζέιμς Χίκι του Πανεπιστημίου του Έξετερ ανέλυσε λεπτομερώς την έκρηξη, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς ο σεισμός κατάφερε να «ξυπνήσει» το Κρασενίνικοφ από τον μακροχρόνιο λήθαργό του.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία έχει αναρτηθεί ως προδημοσίευση στην πλατφόρμα EarthArXiv, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η παρατεταμένη δόνηση από τον σεισμό πιθανότατα ευνόησε την απελευθέρωση των πτητικών αερίων που ήταν διαλυμένα στο μάγμα, την ανάπτυξη φυσαλίδων και τελικά την αποσταθεροποίηση του υπόγειου ταμιευτήρα μάγματος, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε μια μηχανικά ευάλωτη κατάσταση.

Η περιοχή βρίσκεται πάνω από μια ζώνη καταβύθισης, όπου η πλάκα του Ειρηνικού βυθίζεται κάτω από άλλη τεκτονική πλάκα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα και εξαιρετικά ισχυρούς σεισμούς.

Πολλά ηφαίστεια της περιοχής ένιωσαν την ισχυρή σεισμική δόνηση, όμως μόνο ορισμένα παρουσίασαν εκρηκτική δραστηριότητα. Το Καρίμσκι, για παράδειγμα, εκρήγνυται σχεδόν αδιάκοπα από το 1996. Το Κρασενίνικοφ, αντίθετα, δεν είχε παρουσιάσει κανένα προειδοποιητικό σημάδι.

Η παραπλανητική εικόνα των δορυφορικών δεδομένων

Τα δορυφορικά δεδομένα που είχαν συλλεχθεί τα προηγούμενα εννέα χρόνια δεν είχαν καταγράψει καμία διόγκωση του εδάφους που να υποδεικνύει συσσώρευση μάγματος.

Αντίθετα, η επιφάνεια της περιοχής υποχωρούσε με ρυθμό περίπου 4 χιλιοστά τον χρόνο, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις διαφυγής διοξειδίου του θείου, ενός από τα βασικά αέρια που μπορούν να προδώσουν την άνοδο μάγματος.

Περίπου δύο ημέρες μετά τον μεγάλο σεισμό, 12 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4 βαθμών σημειώθηκαν στην περιοχή μέσα σε μόλις πέντε ώρες.

Οι δορυφορικές παρατηρήσεις έδειξαν πλέον τι συνέβαινε κάτω από την επιφάνεια: το μάγμα άνοιγε μια σχεδόν κατακόρυφη ρωγμή στον φλοιό της Γης και άρχιζε να ανεβαίνει προς την επιφάνεια.

Η διείσδυση αυτή περιλάμβανε περίπου 32 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μάγματος, το οποίο προερχόταν από έναν υπόγειο ταμιευτήρα σε βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι οι μόνιμες μεταβολές της τάσης στον φλοιό ήταν εξαιρετικά μικρές, μεταξύ 0,01 και 0,05 megapascals. Θεωρητικά, αυτές οι τιμές δεν ήταν αρκετές για να προκαλέσουν άμεσα μια έκρηξη, καθώς για κάτι τέτοιο θα απαιτούνταν πιέσεις άνω του 1 megapascal.

Το μυστικό, όμως, βρισκόταν στη σύσταση του ίδιου του μάγματος, το οποίο περιείχε εξαιρετικά υψηλές ποσότητες αερίων που είχαν συσσωρευτεί μέσα του επί αιώνες.

Σαν ένα μπουκάλι αναψυκτικού που το κουνάς

Η παρατεταμένη σεισμική δόνηση επέτρεψε στα αέρια να διαχυθούν μέσα στις φυσαλίδες του μάγματος. Οι φυσαλίδες άρχισαν να μεγαλώνουν, αυξάνοντας δραματικά την πίεση στο εσωτερικό του ταμιευτήρα.

Οι επιστήμονες παρομοιάζουν τη διαδικασία με αυτό που συμβαίνει όταν ανακινείς ένα μπουκάλι ανθρακούχου αναψυκτικού. Όσο περισσότερο το κουνάς, τόσο αυξάνεται η πίεση και τόσο πιο βίαια απελευθερώνεται το περιεχόμενό του όταν ανοίξει.

Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως συνέβη και βαθιά κάτω από το Κρασενίνικοφ. Ο υπόγειος ταμιευτήρας έγινε ασταθής και το μάγμα άρχισε να αναζητά βίαια διέξοδο προς την επιφάνεια.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει πως ακόμη και ηφαίστεια που μοιάζουν απολύτως ήρεμα στην επιφάνεια μπορεί να βρίσκονται σε μια κρυφή, κρίσιμη κατάσταση κάτω από το έδαφος και να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ισχυρές σεισμικές διαταράξεις.

Με άλλα λόγια, ένα ηφαίστειο που φαίνεται να βρίσκεται σε βαθύ λήθαργο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και γεωλογικά σταθερό.

Στην περίπτωση του Κρασενίνικοφ, ο σεισμός πιθανότατα δεν προκάλεσε άμεσα την κατάρρευση του υπόγειου ταμιευτήρα. Αντίθετα, οι παρατεταμένες δυναμικές τάσεις που δημιούργησε φαίνεται πως διατάραξαν ένα ήδη ευάλωτο σύστημα μάγματος, πλούσιο σε πτητικά αέρια.

Ακολούθησαν η απελευθέρωση των αερίων, η ανάπτυξη των φυσαλίδων, η αποσταθεροποίηση του ταμιευτήρα, η δημιουργία ενός ρήγματος μέσα στον φλοιό και τελικά η άνοδος του μάγματος και η έκρηξη του ηφαιστείου.

Η υπόθεση του Κρασενίνικοφ αποτελεί έτσι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένας τεράστιος σεισμός μπορεί να «ξυπνήσει» ένα φαινομενικά νεκρό ηφαίστειο — όχι απαραίτητα προκαλώντας άμεσα την έκρηξη, αλλά διαταράσσοντας σταδιακά την εύθραυστη ισορροπία που είχε διατηρηθεί για αιώνες κάτω από την επιφάνεια.