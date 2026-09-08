Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

Αισθητή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στο Αιτωλικό.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στα 8 χιλιόμετρα Βόρεια του Αιτωλικού, και ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιόμετρα.

Χθες, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ με επίκεντρο ξανά το Αιτωλικό.

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