Διακόπηκε για ηθικούς λόγους: Το Netflix αναβιώνει το πείραμα των φυλακών του Στάνφορντ και προκαλεί

To 1971, 24 άντρες συμμετείχαν σε ένα ψυχολογικό πείραμα διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων, για λογαριασμό του πανεπιστημίου του Στάνφορντ, το λεγόμενο «Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ». Το πείραμα διακόπηκε πριν καν ολοκληρωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ, μετά από έξι μέρες και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μελέτες στην ιστορία της ψυχολογίας.

Πάνω από πέντε δεκαετίας αργότερα, το Netflix επιχειρεί να αναβιώσει αυτό το πείραμα, μέσω της μορφής ενός reality show.

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