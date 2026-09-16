Αγόρασε παλιές κασέτες της NASA με 217 δολάρια και τρεις δεκαετίες μετά έγινε εκατομμυριούχος

Οι δημοπρασίες πλεονάζοντος υλικού αποτελούν συνηθισμένη πρακτική για κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της NASA.

Το 1976, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας δημοπρασίας στη στρατιωτική βάση Έλινγκτον κοντά στο Χιούστον, ο Γκάρι Τζορτζ, τότε φοιτητής μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Λαμάρ και ασκούμενος στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον, αποφάσισε να ρισκάρει. Με το ποσό των 217,77 δολαρίων (περίπου 188 ευρώ), απέκτησε ένα μεγάλο πακέτο που περιλάμβανε 1.150 καρούλια βιντεοταινιών της NASA.

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