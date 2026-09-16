Η Αλέκα Κανελλίδου στο Βεάκειο Θέατρο στις 4 Οκτωβρίου μαζί με τον γιo της Γιάννη Γιαννουσάκη

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Βεάκειο Θέατρο η Αλέκα Κανελλίδου θα παρουσιάσει μια παράσταση με τα αγαπημένα τραγούδια της και τις επιτυχίες ερμηνευτών που αγαπά.

Για πρώτη φορά έρχεται στον Πειραιά η διαχρονική ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή και την τρυφερή αλλά σαρωτική σκηνική παρουσία, με τα τραγούδια της που δεν είναι μόνο μέρος της ελληνικής μουσικής σκηνής αλλά και μέρος του πλούτου της ψυχής μας.

Ο Γιάννης Γιαννουσάκης, συνεργάτης της τα δύο τελευταία χρόνια επί σκηνής, δίνει το στίγμα του στο πλευρό της, έχοντας κυκλοφορήσει μετά το ντουέτο τους το «Ροζ», το πρώτο του προσωπικό single με τίτλο «Αν είχα χρόνο», σε στίχους και μουσική του δημιουργού των επιτυχιών Λευτέρη Κιντάτου. Μητέρα και γιος ταξιδεύουν το κοινό.

Μια παράσταση φτιαγμένη σαν μια αγκαλιά, με σολίστες που ο καθένας τους είναι μία ξεχωριστή μουσική προσωπικότητα.

Στην επιμέλεια του προγράμματος και στις ενορχηστρώσεις ο Βαγγέλης Τούντας, στο μπάσο ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, στο ακορντεόν ο Ντίνος Χατζηϊορδάνου, στα τύμπανα ο Τάκης Βασιλείου και στα πλήκτρα ο Κώστας Γιαξόγλου.

Παίζουν, τραγουδούν, φτιάχνουν μουσικά τοπία, και μας ταξιδεύουν σε μια μουσική θάλασσα με τις φωνές των Κανελλίδου - Γιαννουσάκη.

Στις 4 Οκτωβρίου θα ζήσουμε μια όμορφη μουσική νύχτα, τραγουδώντας μαζί τους τραγούδια που αγαπήσαμε, που σημάδεψαν στιγμές της ζωής μας, που γλυκαίνουν τις καρδιές μας.

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας:

https://cometogether.live/el/event/6572/aleka-kanellidoy-veakeio-theatro-peiraia

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μουσική Επιμέλεια / Ενορχηστρώσεις: Βαγγέλης Τούντας

Παίζουν:

Τάκης βασιλείου | τύμπανα

Κώστας Γιαξόγλου | πιάνο

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Βαγγέλης Τούντας | Βιολί, κιθάρα, φωνή

Ντίνος Χατζηιορδάνου | ακορντεόν

Ήχος | Ηλίας Καρούμπαλης

Φώτα | Μαρία Βενετάκη

Project management | Well Art Live

Παραγωγή | Solar Production