Ανδρουλάκης: «Επικοινωνιακά παιχνίδια» της ΝΔ με το Σύνταγμα – Αιχμές για τα άρθρα 86 και 110

Μετωπική επίθεση από Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για τη Συνταγματική αναθεώρηση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: «Επικοινωνιακά παιχνίδια» της ΝΔ με το Σύνταγμα – Αιχμές για τα άρθρα 86 και 110
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά παιχνίδια σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ειδικά στα άρθρα 86 και 110.
  • Το ΠΑΣΟΚ προτείνει η έρευνα για ευθύνη υπουργών να γίνεται από ειδικό δικαστικό σώμα και όχι να εξαρτάται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
  • Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για την αλλαγή του άρθρου 110 απαιτούνται 180 ψήφοι και στις δύο Βουλές για την τελική διαμόρφωση των διατάξεων.
  • Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την αξιολόγηση στο Δημόσιο, αλλά απορρίπτει τη σύνδεσή της με την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
  • Ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε προσωπικά τον Μητσοτάκη για υποκρισία και αμφισβήτησε τις πολιτικές και θεσμικές επιλογές της ΝΔ.
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Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να στρέφει τα πυρά του προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάκη Βορίδη.

«Άλλο ένα επεισόδιο δημιουργίας εντυπώσεων από Μητσοτάκη - Βορίδη», ανέφερε, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι είναι «συγκινητική η προσπάθειά τους να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε για να εξασφαλίσουν συνταγματικά τη σημαία και τη γλώσσα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε παράλληλα στην κυβέρνηση για τα πολιτικά διλήμματα που, όπως είπε, επιχειρεί να θέσει στους πολίτες. «Δεν φτάνει μόνο που εγκρίνατε το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά σήμερα μας βάλατε και δεύτερο δίλημμα, “ελπίδα ή περιπέτεια”», είπε, υποστηρίζοντας ότι το πρώτο χρησιμοποιείται «για να τρομοκρατήσετε την ελληνική κοινωνία».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στον Μάκη Βορίδη. «Θα κάνει μαθήματα δημοκρατικής τάξης ο Βορίδης στο ΠΑΣΟΚ; Δεν θα σας πάω στα τσεκούρια. Να βουτάτε τη γλώσσα σας στο μυαλό όταν μιλάτε για τη διαδρομή αυτής της παράταξης», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε παράλληλα το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, χαρακτηρίζοντάς το κοστολογημένο και αντιπαραβάλλοντάς το με τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ. «Επιμένετε στο “πόσο κάνει;”. Σίγουρα λιγότερο από το πρόγραμμα της ΝΔ που ανακοίνωσε για να κερδίσει τις εκλογές του 2019», σημείωσε.

Η σύγκρουση για το άρθρο 86

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, υπενθυμίζοντας ότι, όπως είπε, ο πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της αναθεώρησής του «υπό την πίεση των Τεμπών».

«Τι περιμένετε από εμάς; Να ψηφίσουμε την αναθεώρηση όπου την τελική απόφαση θα την παίρνει πάλι η Βουλή, για να μας ξαναλέει ο κ. Γεωργιάδης ότι όποιος έχει την πλειοψηφία θα αποφασίζει;», διερωτήθηκε.

Επανέφερε έτσι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενη εμπλοκή υπουργού θα πρέπει να ερευνάται από ειδικό δικαστικό σώμα και όχι να εξαρτάται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Με εμάς είναι η ελληνική κοινωνία», υποστήριξε.

«Κομβικό το άρθρο 110»

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε και το άρθρο 110, το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει, ανεξάρτητα από το πόσες ψήφους θα συγκεντρώσει μία διάταξη στην προτείνουσα Βουλή, να απαιτούνται 180 ψήφοι και στην επόμενη Βουλή για την τελική διαμόρφωσή της.

«Για να αλλάξει η κουλτούρα αναθεώρησης, το κομβικό άρθρο είναι το 110. Γιατί δεν το τολμήσατε;», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιλέγει «επικοινωνιακά παιχνίδια» αντί μιας αλλαγής που θα επέβαλλε ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.

Για το άρθρο 16, από την άλλη, παρέπεμψε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέγοντας προς τα κυβερνητικά έδρανα: «Την απόφαση του ΣτΕ δεν τη διαβάσατε; Που μας δικαιώνει απόλυτα;».

Ναι στην αξιολόγηση, όχι στην κατάργηση της μονιμότητας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ακόμη ότι το κόμμα του στηρίζει την αξιολόγηση στο Δημόσιο, αλλά διαφωνεί με τη σύνδεσή της με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

«Στηρίζουμε την αξιολόγηση. Αλλά γιατί τη συναρτάτε με την κατάργηση της μονιμότητας;», ανέφερε, φέρνοντας ως παραδείγματα τη Γαλλία και τη Γερμανία και την προστασία που παρέχεται στους δημοσίους υπαλλήλους.

Κλείνοντας, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «παραμένει αμετανόητη στον τρόπο που πολιτεύεται και στον τρόπο που διαχειρίζεται το Σύνταγμα» και αντιπαρέβαλε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους θεσμούς, την οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

«Ο λαός θέλει αλήθειες και προτάσεις και όχι πυροτεχνήματα», είπε, καταλήγοντας: «Θα αγωνιστούμε για μια Ελλάδα για όλους».

Έχει υποκριτικό ταλέντο ο πρωθυπουργός

Στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διαθέτει «υποκριτικό ταλέντο» και σχολιάζοντας πως, ενώ απαντούσε στον Γιώργο Φλωρίδη, «κοιτούσε εμένα». «Εκλαμβάνω αυτά που μου είπατε ως πρόσκληση προς τον κ. Φλωρίδη να παραιτηθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα επίμαχα διλήμματα τέθηκαν από στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού. «Όλα έχουν όριο. Εγώ παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Το άρθρο 86 για να σώζω τους υπουργούς μου δεν το έκανα. Έχουμε άλλη διαδρομή», είπε, απορρίπτοντας «παιχνίδια θεσμικής διαφοράς» και καταλήγοντας με την αιχμή: «Θέλετε να συγκρίνεστε με βαρβάρους. Βάρβαροι δεν υπάρχουν πια, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ».

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