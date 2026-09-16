Φωτιά στη Σύρο - Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες
Η πυρκαγιά
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μέγα Γιαλός της Σύρου.
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καίει ξερά χόρτα σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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