Φωτιά στη Σύρο - Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καίει ξερά χόρτα σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μέγα Γιαλός της Σύρου .

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