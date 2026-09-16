Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης .

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