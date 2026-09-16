Bloomberg: Η Γερμανία προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία

Snapshot Η Γερμανία προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία μέσω ενίσχυσης των αυσίδων εφοδιασμού και καλύτερου συντονισμού στρατιωτικών και πολιτικών νοσοκομείων.

Διεξάγονται μαζικές επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση αμυντικού σεναρίου.

Το υπόγειο νοσοκομείο στην Ουλμ, χτισμένο για πυρηνική επίθεση κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, ενδέχεται να επαναλειτουργήσει.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029, καθιστώντας τη Γερμανία βασικό κόμβο για στρατιωτική και ιατρική υποστήριξη.

Τον Μάρτιο δοκιμάστηκε στρατηγική για τη διαχείριση τραυματιών στρατιωτών από την πρώτη γραμμή σε πολιτικά νοσοκομεία της Γερμανίας. Snapshot powered by AI

Στα άκρα οδηγείται ο «Ψυχρός πόλεμος» Γερμανίας – Ρωσίας και μια μέρα μετά την είδηση ότι το Βερολίνο στέλνει στρατό στα ανατολικά υπό τον φόβο ρωσικού χτυπήματος μια νέα πληροφορία αναφέρει ότι η Γερμανία προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για έναν πιθανό πόλεμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg υποβάλλονται σε μαζικές επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του πολέμου.

«Σε όλη τη Γερμανία, κυβερνητικές υπηρεσίες διεξάγουν μια αναθεώρηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υποδομών της χώρας για να προσδιορίσουν πώς -αν καθόλου- θα μπορούσαν να αντέξουν ένα αμυντικό σενάριο. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να χτυπήσει έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029. Εάν συμβεί αυτό, η Γερμανία θα είναι υποχρεωμένη να παράσχει βοήθεια στη συμμαχία και, δεδομένης της θέσης της στην καρδιά της Ευρώπης, η χώρα πιθανότατα θα γίνει βασικός κόμβος διέλευσης για στρατεύματα, καθώς και τόπος για την ιατρική τους περίθαλψη», αναφέρει το άρθρο.

To υπόγειο νοσοκομείο στην Ουλμ

Το Bloomberg υπονοεί ότι το υπόγειο νοσοκομείο στην Ουλμ, το οποίο χτίστηκε το 1979 στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης, ενδέχεται να επαναλειτουργήσει.

«Είναι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης έτοιμο για αυτό; Η μόνη απάντηση είναι όχι. Έχουμε έναν μαραθώνιο μπροστά μας», δήλωσε ο Μπένεντικτ Φρίμερτ, Αρχιιατρικός Σύμβουλος και Διοικητής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου στο Ουλμ.

Οι αρχές σχεδιάζουν να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού ιατρικών ειδών και να συντονίσουν καλύτερα τα στρατιωτικά και τα πολιτικά νοσοκομειακά συστήματα, καθώς και να εκπαιδεύσουν τους πολιτικούς χειρουργούς στην αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων και στη θεραπεία τραυμάτων πολέμου.

Τον Μάρτιο, δοκιμάστηκε μια στρατηγική βάσει της οποίας, σε περίπτωση που ξεσπούσε πόλεμος, οι ιατρικές μονάδες της Bundeswehr θα περιέθαλπαν τραυματίες στρατιώτες στην πρώτη γραμμή και στη συνέχεια θα τους μετέφεραν στη Γερμανία, όπου οι κυβερνητικές αρχές θα τους παρέπεμπαν σε πολιτικά νοσοκομεία.

Λαβρόφ: Αν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία, ο πόλεμος θα είναι πολύ σύντομος

Στο μεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι εάν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία, η φύση της πιθανής σύγκρουσης θα είναι διαφορετική και θα διαρκέσει «πολύ σύντομα». Ο υπουργός εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει υπόψη αυτή την προειδοποίηση.

«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε σε αυτό. Αλλά αν η Ευρώπη, η οποία μιλάει καθημερινά για την προετοιμασία πολέμου εναντίον της Ρωσίας, επιτεθεί στη Ρωσία, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι πολύ σύντομος», είπε.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Δύση δεν έχει μάθει ακόμη πώς να αλληλεπιδρά με τη Μόσχα και έχει επιλέξει να περιορίσει τη Ρωσία. Σημείωσε ότι οι προετοιμασίες για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία έχουν γίνει ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα στις δηλώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ.

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