Γιάννης Κότσιρας στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά: Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η νέα συναυλία

Snapshot Η συναυλία του Γιάν Κότσιρα στο Βεάο Θέατρο Πειραιά αναβλήθηκε λόγω βροχής και μεταφέρθηκε για την Τρίτη 29 Στεμβρίου στις 21:00.

Οι θεατές με ήδη αγορασμένα εισιτήρια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τη νέα ημερομηνία ή να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων μέσω email.

Η προπώληση για τα νέα διαθέσιμα εισιτήρια έχει ήδη ανοίξει. Snapshot powered by AI

Η χθεσινή προγραμματισμένη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο που αναβλήθηκε λόγω βροχής, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Οι θεατές που είχαν ήδη αγορασμένα εισιτήρια, έχουν την ευκαιρία είτε να τα διατηρήσουν για την νέα ημερομηνία είτε να τα ακυρώσουν και να λάβουν την επιστροφή του αντιτίμου μέσω του mail που τους έχει σταλεί.

Η προπώληση με τα νέα διαθέσιμα εισιτήρια έχει ανοίξει!

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 21.00