Διαμερίσματα «τρύπες» του… προηγούμενου αιώνα, με πανάκριβα ενοίκια τα φοιτητικά σπίτια

Snapshot Οι φοιτητές αναγκάζονται να μένουν σε παλιά διαμερίσματα ηλικίας 30-60 ετών με συνεχώς αυξανόμενα ενοίκια, λόγω ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης.

Τα ενοίκια φοιτητικών διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 128% σε 10 χρόνια, με την Αθήνα να καταγράφει αύξηση 164%.

Η μείωση της προσφοράς οφείλεται στην έλλειψη νέων οικονομικών κατασκευών και στην αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και πωλήσεων μέσω προγραμμάτων όπως το GOLDEN VISA.

Η τάση συγκατοίκησης και η ανάπτυξη ιδιωτικών φοιτητικών εστιών αυξάνονται, καθώς οι φοιτητές επιλέγουν παλαιότερα διαμερίσματα ή μεγαλύτερους χώρους για να μειώσουν τα έξοδα.

Η ζήτηση αναμένεται να ενταθεί κοντά στα μεγάλα πανεπιστήμια, ενώ η προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων πιθανόν να μειωθεί περαιτέρω λόγω της αύξησης του τουρισμού. Snapshot powered by AI

Σε παλιά και ταλαιπωρημένα διαμερίσματα «τρύπες» ηλικίας από 30-60 ετών των οποίων μάλιστα οι τιμές εκτοξεύονται σε νέα υψηλά επίπεδα κάθε χρόνο, αναγκάζονται να μένουν οι Έλληνες φοιτητές, στις μεγάλες φοιτητουπόλεις καθώς η μεγάλη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης φαίνεται να διευρύνεται.

Η απουσία νέων κατασκευών με προσιτές τιμές ενοικίασης και το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων επιδρούν εξαιρετικά αρνητικά στην προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων. Το ποσοστό της αύξησης των ζητούμενων μισθωμάτων προσδιορίζεται μεσοσταθμικά σε σχέση με πέρυσι στο 7,3% ενώ σε σχέση με 10 χρόνια πριν στο εντυπωσιακό 128%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα η αύξηση των ενοικίων την τελευταία δεκαετία έχει φτάσει το 164%, στη Θεσσαλονίκη 127% και στην Πάτρα 148%.

Αυτό έχει οδηγήσει στο φαινόμενο οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και η διάθεση για συγκατοίκηση να αποτελούν τις νέες ανερχόμενες τάσεις.

Έρευνα της Geoaxis επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Αθήνα αποτελεί την πόλη με τις υψηλότερες και η Κομοτηνή την πόλη με τις χαμηλότερες τιμές ενοικίασης τυπικών, παλαιών, φοιτητικών διαμερισμάτων. Σε σχέση με 10 χρόνια πριν οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν μεσοσταθμικά σε ποσοστό 128% με την Αθήνα να καταγράφει, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, εξαιρετικά υψηλή αύξηση κατά 164%.

Από πλευράς ηλικιών, όπως ήταν αναμενόμενο, τα μεγαλύτερα σε ηλικία φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο) με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. Ακολουθεί η Αθήνα με διάμεση ηλικία τα 51 έτη, η Πάτρα με 29 έτη, η Κομοτηνή με 27 έτη και ο Βόλος με 23 έτη. Την μικρότερη διάμεση ηλικία καταγράφει το Ηράκλειο Κρήτης με 20 έτη. Συμπερασματικά, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα έχει μέση ηλικία από 30 μέχρι 50 έτη.

Τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κομοτηνή με διάμεση επιφάνεια τα 40τμ. Ακολουθεί η Αθήνα και ο Βόλος με 34τμ. και η Πάτρα με 33τμ. Συμπερασματικά, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα έχει μέση επιφάνεια από 30 μέχρι 40 τμ.

Χαρακτηριστικά μίσθωσης

Σαφώς λιγότερα φοιτητικά διαμερίσματα βρίσκονται διαθέσιμα στην αγορά σε σχέση με το 2017, καθώς ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό ακινήτων έχει εισέλθει οριστικά σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωση ή πωλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GOLDEN VISA.

Η προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση λόγω αύξησης του τουρισμού. Ενδεικτικά, στου Ζωγράφου υπήρξε μια αύξηση εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης της τάξεως του 44% σε σχέση με πέρσι (από 138 σε 199 ακίνητα) και 69% σε σχέση με το 2024 (από 118 σε 199 ακίνητα). Η λήξη της θερινής περιόδου μπορεί να φέρει μικρή αποκλιμάκωση στα ενοίκια, εφόσον διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξάνοντας έτσι την προσφορά. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε περιορισμένη επίπλωση διαμερισμάτων για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καθώς οι φοιτητές αρχίζουν και επιλέγουν το αντικείμενο των σπουδών τους με βάση την έδρα του Πανεπιστημίου και όχι το γνωστικό αντικείμενο, η ζήτηση στο μέλλον αναμένεται να ενταθεί κοντά στα μεγάλα Πανεπιστήμια και να μειωθεί στην επαρχία. Η πλειοψηφία επιλέγει να ενοικιάσει όσο το δυνατόν παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ καταγράφεται αύξηση των φοιτητών που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να επιμερίζονται τα έξοδα.

Αποτέλεσμα είναι τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να εμφανίζουν σταδιακά χαμηλότερο ρίσκο διάθεσης. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η προσπάθεια μεγάλων παικτών του real estate να δημιουργήσουν κατοικίες στα πρότυπα ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, καθώς είναι πλέον διαπιστωμένο ότι με την προσφορά επιπρόσθετων υπηρεσιών η συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης μπορεί να αποφέρει σημαντικότερα έσοδα.

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