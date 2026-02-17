Πασχάλης Τερζής: Δεν συναινεί για video clip με χρήση ΑΙ για το τραγούδι με τον Χρήστο Νικολόπουλο

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή σε στίχους του Χρήστου Νικολόπουλου. Το τραγούδι αυτό, όπως έχει επισημάνει ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, δεν σηματοδοτεί την επιστροφή του τραγουδιστή στις πίστες Πρόκειται για έναν μεμονομένο τραγούδι που δέχτηκε ο Πασχάλης Τερζής να ερμηνεύσει λόγω της στενής φιλίας που τον συνδέει με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

Αυτό που είχε γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα είναι ότι το τραγούδι αυτό θα συνοδευόταν με ένα video clip, στο οποίος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα βλέπαμε και τον Πασχάλη Τερζή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη 17 Φεβρουαρίιου, ο Πασχάλης Τερζής δεν συναινεί στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και έτσι δε θα δούμε το τραγούδι αυτό οπτικοποιημένο, παρά θα το ακούσουμε στις ψηφιακές πλατφόρμες.