Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν του λείπει η νυχτερινή ζωή, δεν επιστρέφει»

Για το τραγούδι που κυκλοφορήσει με τη φωνή του Πασχάλη Τερζή μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος και ξεκαθάρισε πως αυτό δεν σηματοδοτεί την επιστροφή του τραγουδιστή στη μουσική σκηνή.

Μιλώντας στο Star, ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε αρχικά: «Είναι ένα τραγούδι που γράψαμε πριν από τρία χρόνια. Είμαι φίλος μαζί του, του λέω ''δοκίμασε'' και το ηχογραφήσαμε με demo, μια κιθάρα και ένα μπουζούκι δύο-τρία τραγούδια. Το ένα από αυτά λοιπόν το αξιοποιούμε τώρα με τη συμφωνία του Πασχάλη φυσικά. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Το συγκεκριμένο τραγούδι το σκεφτόμουν εξαρχής για τον Πασχάλη.

Δεν είναι επιστροφή του Πασχάλη αυτό το τραγούδι. Είναι μια φιλική συμμετοχή σε ένα τραγούδι που γράψαμε πριν από τρία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψει στα κέντρα και τη δισκογραφία».

Όπως τόνισε ο συνθέτης «Η φωνή του μου λείπει από τα τρέχοντα μουσικά πράγματα, αλλά εγώ τον βλέπω γιατί είναι φίλος μου, ''αδερφός'' μου. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου».

Σύμφωνα με τον Χρήστο Νικολόπουλο όμως, ο τραγουδιστής δεν σκέφτεται την επιστροφή του. «Δεν του λείπει καθόλου η νυχτερινή ζωή. Ζει ήρεμα με τα εγγόνια του, τον κήπο του, τα ζωάκια του».

