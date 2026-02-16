Πρέβεζα: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ημιφορτηγού στο Σφηνωτό - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή και ανατροπή ημιφορτηγού σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Σφηνωτό Πρέβεζας.

Στο σημείο έγινε επιχείρηση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες αρχικά πραγματοποίησαν ενέργειες για την σταθεροποίηση του οχήματος και στην συνέχεια προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο οδηγός φαινόταν καλά στην υγεία του, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας.

Επιχείρησαν τρία διασωστικά οχήματα με εννέα υπαλλήλους της Πυροσβεστικής ενώ το συμβάν συντόνισε ο Διοικητής Π.Υ. Νομού Πρέβεζας.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

