«Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Μία τεράστια νίκη πήρε το βράδυ της Τρίτης (03/02) ο Παναθηναϊκός AKTOR μια και επιβλήθηκε 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center της Αθήνας, με επικό buzzer beater του Τζέριαν Γκράντ και έδειξε πως «Είναι εδώ!».

Παράλληλα, «Στη Λεωφόρο του… τελικού» διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μια και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που η ΑΕΚ έγινε «Βασίλισσα και της Προύσας» με τη νίκη 93-90 επί της Τόφας.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης