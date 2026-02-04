Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ρεάλ Μαδρίτης, σχολίασε το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τονίζοντας πως λειτούργησε ως κίνητρο για τον ίδιο και την ομάδα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Παράλληλα, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» επεσήμανε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία στη φιλοσοφία τους, ξεκαθαρίζοντας πως, κατά την άποψή του, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ είχε δίκιο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Στην αρχή του ματς είχαμε πολλά προβλήματα στην επίθεση. Γέμισαν το ζωγραφιστό, ο Σορτς βρήκε κάποιο σκορ αλλά δεν ανοίξαμε την άμυνά τους. Προετοιμαστήκαμε για να παίξουμε επιθετικά στην μπάλα, αλλά είχαν καλή κυκλοφορία και βρήκαν 3-4 τρίποντα και πήραν προβάδισμα. Συνεχίσαμε να παίζουμε με την στρατηγική που προετοιμάσαμε και ο Σλούκας επηρέασε σημαντικά το ματς όταν μπήκε στο παρκέ. Παίξαμε pick-n-roll επίθεση με τους Σλούκα και Γκραντ. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε τρομερή άμυνα. Επιθετική άμυνα. Τελικά, Όσμαν και Χουάντσο συνείσφεραν με τα σουτ. Είχαμε τον έλεγχο. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε πιο εύκολα. Στο τέλος κουραστήκαμε και κάναμε σημαντικά λάθη. Ρισκάραμε να χάσουμε το ματς αλλά μετά η τύχη ήρθε με το μέρος μας. Με την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ και με την καρδιά που έδειξαν οι παίκτες μου, αξίζαμε να κερδίσουμε. Κερδίσαμε με το σουτ του Γκραντ. Οι παίκτες παίζουν με τρομερό hustle, δεν τα παρατάνε ποτέ και το έδειξαν ξανά με μεγάλη νίκη. Έχουμε τους ίδιους πόντους με την Ρεάλ και την κερδίσαμε δύο φορές. Θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς στο τέλος της regular season».

Για το αν ήταν κομβικό ότι έπαιξε με την Ρεάλ μετά από μία δύσκολη περίοδο, αν το βασικό πρόβλημα είναι οι απουσίες και αν αυτό το ματς μπορεί να λειτουργήσει ως restart: «Στην φιλοσοφία μου κάθε ματς είναι διαφορετικό. Παλέψαμε. Ξέραμε πως μπορούμε να κερδίσουμε μόνο με επιθετική άμυνα, με hustle, με hedge-out, με παγίδα. Είναι φανερό πως έχουμε πρόβλημα επιθετικά. Μας λείπει ένας παίκτης που είναι MVP της Euroleague. Έπαιξε τα τελευταία τρία χρόνια με μέσο όρο 20 πόντους και 4 ασίστ. Μετά τον Λεσόρ ελέγξαμε την κατάσταση. Πέρσι πήγαμε στο Final-Four. Χωρίς τον Ναν δεν είναι εύκολο να ξαναχτίσουμε επιθετικά γιατί η ομάδα, η χημεία υπάρχει, κάθε παίκτης έχει τον ρόλο του. Απόψε, ο Γκραντ ξανά πήρε την ευθύνη, ο Σλούκας όπως πάντα πήρε την ευθύνη και παίξαμε το παιχνίδι μας. Δεν είναι εύκολο. Αυτό το ματς τελειώσαμε. Κοιτάμε τα επόμενα ματς. Ελπίζουμε να επιστρέψει ο Ναν γιατί είναι πολύ σημαντικός για το σύστημά μας».

Για το πώς διαχειρίστηκε η ομάδα την πίεση και πόσο δύσκολο είναι να εκτονωθεί όλο αυτό, κάτι που έγινε στο glass floor: «Αν παίζεις στο Παναθηναϊκό, αν δουλεύεις στον Παναθηναϊκό, ένα από τα καλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη που τα τελευταία 2 χρόνια έπαιξε στο Final-Four και κέρδισε την Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια θα έχεις πίεση. Δεν μπορείς να παίζεις κάθε ματς . Είναι φυσιολογικό. Καμία φορά έχουμε πίεση. Ξέρω ποιος προβοκάρει στα Μέσα. Τσέκαρα, κατάλαβα, πως κάποιες ήθελε να προβοκάρει απέναντί μου. Ξέρω τον λόγο, είναι προφανές. Πριν το ματς, όταν βγήκα στο παρκέ, όλοι στην Ευρώπη είδαν και κατάλαβαν την αγάπη μου και την σύνδεση με τους πραγματικούς οπαδούς του Παναθηναϊκού. 20.000 κόσμος. Πάντα στη ζωή μου έχω πίεση. Όχι επειδή γράφετε εσείς αλλά επειδή θέλω να νικάω. Τα τελευταία 5 χρόνια πήρα 3 φορές την Ευρωλίγκα. Πάντα ήμουν στο F4. Αν η ομάδα δεν πάει καλά, βάζω πίεση στον εαυτό μου. Οι παίκτες είναι νεαροί και επηρεάζονται συναισθηματικά. Είναι νορμάλ για εμένα. Μπορώ να πω πως ξέρω ποιος προβοκάρει, ας συνεχίσει. Δεν ξέρω αν το κάνει κανείς εδώ μέσα. Αλλά συνέχισε, μου αρέσει περισσότερο».

Για την αγάπη του κόσμου: «Για την αγάπη του κόσμου: «Τις τελευταίες δύο μέρες όλοι με κάλεσαν. Από τουρκικά Μέσα, από ελληνικά. Γιατί δεν αντέδρασα στο story του Γιαννακόπουλου. Γιατί είναι σαν εμένα. Εγώ επιτίθεμαι στους παίκτες στην συνέντευξη Τύπου και ο Γιαννακόπουλος επιτέθηκε σε όλους. Είναι λογικό. Θέλει να κερδίσει. Βάζει προσπάθεια, λεφτά. Έχει το δίκιο και όλοι έχουν τον τρόπο τους. Κάποιες φορές επιτίθεμαι στους παίκτες μου στα Μέσα, τώρα επιτέθηκε αυτός σε όλους και είχε δίκιο. Μου αρέσει και ειλικρινά παίρνω κίνητρο από αυτό το σύστημα. Οι παίκτες μπερδεύονται λίγο, είναι νέοι. Χθες συναντήθηκα μαζί τους και τους είπα ότι όλοι σκέφτονται το 8ο αστέρι. Ξεχάστε το, συγκεντρωθείτε στο επόμενο ματς. Την πρώτη χρονιά που κερδίσαμε τον τίτλο κανείς δε το περίμενε, πήγαμε βήμα-βήμα. Όλα στο άθλημα είναι βήμα-βήμα. Θα παλέψουμε. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Σέβομαι τον Γιαννακόπουλο. Δεν απάντησα. Θέλω να πω ευχαριστώ που μας έδωσε κίνητρο, ειδικά σε εμένα. Είναι μερικά Μέσα που μίλησα, όχι μόνο μετά το ματς με τον Άρη Betsson, αλλά τους τελευταίους μήνες επιτίθενται. Ξέρω το γιατί αλλά δεν θέλω να το εξηγήσω. Ξέρω καλά τον λόγο. Θέλω να προσθέσω πως είμαστε άνθρωποι. Πήρα κίνητρο, αλλά αυτές τις δύο μέρες δεν ένιωθα καλά μετά από αυτή την επίθεση. Ήταν καλό γιατί κατάλαβα πως όταν επιτίθεμαι στους παίκτες δεν νιώθουν καλά. Οπότε, δεν θα επιτίθεμαι στους παίκτες μου στα Μέσα».

