Παναθηναϊκός AKTOR: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «πάγωσε» την Ρεάλ!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ούσα με την πλάτη στον τοίχο, με «τσαλακωμένη» ψυχολογία, χωρίς τον Κέντρικ Ναν και απέναντι σε μια αγριεμένη Ρεάλ που ήρθε στην Αθήνα με ξεκάθαρες προθέσεις, όχι απλώς άντεξε, αλλά επέβαλε τον νόμο της.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τρία… γνωστά «εργαλεία» της EuroLeague βρέθηκαν στο παρκέ με συγκεκριμένο ρόλο. Όμως στο φινάλε, ο Τζέριαν Γκραντ πήρε την κατάσταση πάνω του. Με ένα απίθανο buzzer beater, χόρεψε αντιπάλους και αμφισβητίες, χόρεψε τους Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοίλσκι και όλους όσοι περίμεναν στη γωνία.

Δείτε το βίντεο:

