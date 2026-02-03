Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)
Ένα ακόμα επεισόδιο με τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά την ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι, όρμησε σε φίλαθλο του Ολυμπιακού στην εξέδρα.
Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Ντουμπάι και του Ολυμπιακού ένας οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον Γιώργο Μπαρτζώκα και ο προπονητής των Ερυθρόλευκων ανέβηκε στην κερκίδα για να ζητήσει τον λόγο!
Ένα ακόμα επεισόδιο που προστίθεται στα πολλά που έχουν γίνει κατά καιρούς με αρνητικό πρωταγωνιστή τον προπονητή του Ολυμπιακού.
