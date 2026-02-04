Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague, μετά τα Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι - Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα ματς της Τρίτης (03/02).

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «T-Center», επιστρέφοντας δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη εξάδα της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε στο 16-10, έκανε το «δύο στα δύο» απέναντι στους Μαδριλένους κι εξασφάλισε την ισοβαθμία, περιμένοντας πλέον την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής για να διαμορφωθεί η θέση της στη βαθμολογία.

Στο «τριφύλλι», πάντως, στρέφουν άμεσα την προσοχή τους στο δεύτερο παιχνίδι της τρέχουσας «διπλής» εβδομάδας. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, την ερχόμενη Πέμπτη (5/2, 21:30).

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει νικητής από το Ντουμπάι, γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση, με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 16-9 και στρέφει την προσοχή της στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», όπου θα υποδεχθούν τη Βίρτους στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (6/2, 21:15).

Η 26η αγωνιστική της Euroleague

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

  • Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (95-95κ.α.)
  • Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
  • Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό 104-87
  • Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75
  • Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89
  • Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ 78-82
  • Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 95-93

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

  • Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

  1. Φενερμπαχτσέ 18-7
  2. Ολυμπιακός 16-9
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
  5. Βαλένθια 16-10
  6. Παναθηναϊκός 16-10
  7. Ερυθρός Αστέρας 16-10
  8. Μπαρτσελόνα 16-10
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
  10. Μονακό 15-11
  11. Αρμάνι Μιλάνο 13-13
  12. Βίρτους Μπολόνια 12-13
  13. Ντουμπάι 12-14
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
  15. Μπάγερν Μονάχου 11-15
  16. Μπασκόνια 9-17
  17. Παρί 8-17
  18. Παρτιζάν 8-18
  19. Αναντολού Εφές 7-19
  20. Βιλερμπάν 6-19

